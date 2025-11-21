Yağmur Yüksel ve Oktay Ekinci’den romantik İstanbul turu

Ünlü oyuncu Yağmur Yüksel ile meslektaşı Oktay Ekinci, bir süredir devam eden ilişkilerini İstanbul turunda objektiflere yansıttı.Ünlü oyuncu Yağmur Yüksel ile meslektaşı Oktay Ekinci, bir süredir devam eden ilişkilerini İstanbul turunda objektiflere yansıttı.

Oyuncu çift, birlikte geçirdikleri keyifli anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Ekinci, vapurda çekilen fotoğrafı; "Prensesim" notuyla yayımlayarak sevgisine romantik bir göndermede bulundu. Yüksel ise "Her şeyim" ifadesiyle karşılık verdi.