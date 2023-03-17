Yağmurla birlikte 'doğanın gizli kahramanları' iş başı yaptı

İHA

Erzincan’da eriyen kar sularıyla coşan akarsular, yeşeren araziler ve canlanan tabiat, doğadaki canlılara yaşam alanı sunuyor.

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde baharla birlikte koruma altında bulunan Anadolu benekli semenderi görülmeye başlandı.

Nesli tükenmekte olduğu için koruma altında bulunan semender Kemaliye’de görüntülendi.

Karada sarı benekli iki canlıyı fark eden bir vatandaş, telefonu ile semenderleri kaydetti. Bir süre iki semenderin adeta birbirleriyle oyun oynadığı gözlendi.

Semenderlerin, özellikle bahar mevsimi ve mart, nisan yağmurlarıyla Erzincan ile bölge genelinde son yıllarda sıklıkla görüldüğü bildirildi.