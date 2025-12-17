Habertürk
        "Yahudiler başarısız olsaydı ABD olmazdı" | Dış Haberler

        "Yahudiler başarısız olsaydı ABD olmazdı"

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hanuka Bayramı dolayısıyla yaptığı konuşmada, "Makabiler başarısız olsaydı, Yahudilik olmazdı. Yahudi-Hristiyan medeniyeti olmazdı. ABD olmazdı." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 01:12 Güncelleme: 17.12.2025 - 01:12
        "Yahudiler başarısız olsaydı ABD olmazdı"
        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yahudi-Hristiyan medeniyetinin ve ABD'nin varlığının, Yahudilerin geçmişte başarılı olmasına borçlu olduğunu savundu.

        Netanyahu, Yahudilerce milattan önce 2. yüzyılda Makkabilerin Helenizme karşı başarısının kutlandığı Hanuka Bayramı dolayısıyla işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya bitişik Burak Duvarı'nda (Ağlama Duvarı) mum yakarak konuşma yaptı.

        Verdikleri savaşın Yahudi-Hristiyan geleneğinin ortak savaşı olduğunu ileri süren Netanyahu, "Makabiler başarısız olsaydı, Yahudilik olmazdı. Yahudi-Hristiyan medeniyeti olmazdı. ABD olmazdı." ifadelerini kullandı.

        Netanyahu, Yahudi-Hristiyan medeniyetinin varlığını Yahudilerin başarılı olmasına bağlayarak, günümüzde Gazze başta olmak üzere farklı ülkelere düzenlenen saldırıların bu medeniyet adına verilen bir savaş olduğunu savundu.

        Gazze Şeridi'nde Ekim 2023'ten itibaren İsrail saldırılarında 71 bine yakın Filistinli hayatını kaybetti ve büyük bir insanlık felaketi yaşandı.

        İsrail ordusu bu sürede Lübnan, Suriye, Yemen ve İran'a da yoğun saldırılar düzenledi.

        Binlerce kişinin hayatını kaybettiği İsrail saldırıları nedeniyle milyonlarca insan da yerinden edildi.

