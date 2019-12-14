Yakın Tehdit oyuncuları kimler? Yakın Tehdit konusu nedir? Şeklindeki sorular sinemaseverler tarafından merak konusu oldu. Miller ailesinin başından geçen olayları konu alan Yakın Tehdit filmiyle ilgili ayrıntılar haberimizde...
YAKIN TEHDİT OYUNCULARI KİMLER?
Nicolas Cage: Kyle Miller
Nicole Kidman: Sarah Miller
Cam Gigandet: Jonah
Jordana Spiro: Petal
Ben Mendelsohn: Elias
Liana Liberato: Avery Miller
Dash Mihok: Ty
Nico Tortorella: Jake
Emily Meade: Kendra
Terry Milam: Travis
Brandon Belknap: Dylan
Tina Parker: Security Operator
YAKIN TEHDİT KONUSU NEDİR?
Miller ailesi refah, zenginlik ve huzur içerisinde yaşamaktadır. Kyle Miller büyük paralarla oynayan mücevher sektöründeki bir iş adamıdır; güzel bir eşi Sarah ve ergenlik çağını yaşayan genç bir kızı (Avery) vardır. Fakat bir gün evleri aniden bir grup maskeli adam tarafından baskına uğrar.
Başta evin içerisindeki yüksek güvenlikli kasanın içindekileri isteseler de eli silahlı bu adamların Miller ailesinden talepleri daha da fazladır... Aldanma ve ihanet şimdi evin salonundadır...
Yönetmenliğini deneyimli sinema adamı Joel Schumacher'ın üstlendiği filmde, senaryo Karl Gajdusek'e emanet. Başrolleri ise Oscar'lı iki yıldız Nicolas Cage ve Nicole Kidman paylaşıyor.
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