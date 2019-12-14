"İçimden geldi, senin pek gelmese de..."

Yakın Tehdit oyuncuları kimler? Yakın Tehdit konusu nedir? Şeklindeki sorular sinemaseverler tarafından merak konusu oldu. Miller ailesinin başından geçen olayları konu alan Yakın Tehdit filmiyle ilgili ayrıntılar haberimizde...

YAKIN TEHDİT OYUNCULARI KİMLER?

Nicolas Cage: Kyle Miller

Nicole Kidman: Sarah Miller

Cam Gigandet: Jonah

Jordana Spiro: Petal

Ben Mendelsohn: Elias

Liana Liberato: Avery Miller

Dash Mihok: Ty

Nico Tortorella: Jake

Emily Meade: Kendra

Terry Milam: Travis

Brandon Belknap: Dylan

Tina Parker: Security Operator

YAKIN TEHDİT KONUSU NEDİR?

Miller ailesi refah, zenginlik ve huzur içerisinde yaşamaktadır. Kyle Miller büyük paralarla oynayan mücevher sektöründeki bir iş adamıdır; güzel bir eşi Sarah ve ergenlik çağını yaşayan genç bir kızı (Avery) vardır. Fakat bir gün evleri aniden bir grup maskeli adam tarafından baskına uğrar.

Başta evin içerisindeki yüksek güvenlikli kasanın içindekileri isteseler de eli silahlı bu adamların Miller ailesinden talepleri daha da fazladır... Aldanma ve ihanet şimdi evin salonundadır...

Yönetmenliğini deneyimli sinema adamı Joel Schumacher'ın üstlendiği filmde, senaryo Karl Gajdusek'e emanet. Başrolleri ise Oscar'lı iki yıldız Nicolas Cage ve Nicole Kidman paylaşıyor.