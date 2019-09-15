Olay, dün saat 15.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi'nde iki katlı gecekonduda meydana geldi. Turizm sektöründe çalışan Halil İbrahim B., bir yakını için bankadan kredi çekti. Kredi taksitlerinin ödenmemesi nedeniyle Hatice B., eşi Halil İbrahim B. ile tartışmaya başladı. Halil İbrahim B., 'Ödenmediyse ödenmesin, ben öderim' diyerek eşine tepki gösterdi. Bu sırada ikilinin tartıştığını gören oğulları S.B., babasına annesine kızmamasını söyledi. Bu kez S.B. ile Halil İbrahim B. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine S.B., mutfaktan aldığı bıçakla babasına saldırdı. Sol koltuk altından 3 kez bıçaklanan Halil İbrahim B. kan içinde yere yığıldı. Kavga seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde kalp masajı yapılan Halil İbrahim B., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Halil İbrahim B. doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri ise suç aletiyle olay yerinde bekleyen S.B.'yi gözaltına aldı. Anne Hatice B. de ifadesi için polis merkezine götürüldü.

Polisteki ifadesinin ardından bugün adliyeye sevk edilen S.B., çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.