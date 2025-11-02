Yakınlarını kaybettiği kanserde kendi savaşını kazanmak istiyor

Arslan, Boğaziçi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümünü 2007'de bitirmesinin ardından iş hayatına atıldı.

Babasına ait turizm acentesinde ablasıyla çalışmaya başlayan Arslan, 2016'da evlenerek yuva kurdu.

İş ve evlilik hayatının güzel gittiği dönemde Arslan, 9 yaşındayken annesini kaybettiği meme kanserine ablasının da yakalanmasıyla yıkıldı.

Arslan, tedavi sürecinde elinden geldiğince ablasının yanında yer alarak hastalığı atlatmasında destek oldu.

Bu süreçte genetik yatkınlıktan dolayı test yaptıran Arslan, koruyucu amaçlı mastektomi (meme dokusunun çıkarılması) operasyonu geçirerek kanser olma riskini yüzde 10'a kadar düşürdü.

BABASININ ARDINDAN TEYZESİNİ DE KANSERDEN KAYBETTİ

Ablasının tedaviyle iyileşmesinin ardından kendisi de düzenli olarak kontrollerine devam eden Arslan, 2021'de de babasına konulan pankreas kanseri teşhisiyle büyük üzüntü yaşadı.

Arslan, doktorların tüm çabalarına rağmen yıllarca hem kendisine hem de ablasına annelik yapan babasını, hastalığının teşhisinden 9 ay sonra kaybetti.

Annesi ve babasının ardından Arslan'ın teyzesi de 2024'te 10 yıldır mücadele ettiği meme kanserine yenik düştü.

Yaşadığı kayıplara rağmen hayata tutunmaya çalışan Arslan'a, mastektomi operasyonu geçirmesine rağmen meme kanseri teşhisi konuldu. Arslan, eşi, oğlu ve ablasının da desteğiyle, yakınlarını kaybettiği kanserde bu sefer kendi savaşını kazanmak için mücadelesini sürdürüyor. DOĞUM GÜNÜNDE ELİNE KİTLE GELMESİYLE DOKTORA GİTTİ Gizem Arslan, hastalıkla mücadelesini sürdürdüğünü söyledi. Evde kendi yaptığı kontrollerde eline kitle gelmesiyle doktora gittiğini anlatan Arslan, şöyle konuştu: "Yaklaşık 3-4 yıl önce koruyucu amaçlı mastektomi oldum. Yani memenin içi boşaltıldı yerine protez takıldı. Yine de 6 ayda bir kontrollerime devam ettim. Çünkü doktor yüzde 80 kanser olma riskini yüzde 10'a düşürüyorsunuz demişti. Tabii o yüzde 10 da beni buldu ve bir yıl önce yakalandım. Doğum günümdü geçen sene elime bir kitle geldi ve yağ bezesi diye gittim. MR'da temiz, ultrasonda ise yağ bezesi olarak çıktı ama zaten büyüdüğü için aldıralım dedik. Patolojiye gittiğinden bile habersizdim, bir hafta sonra doktorum arayınca o şekilde öğrendim." Arslan, teşhisin ardından kemoterapi ve radyoterapi tedavisi gördüğünü dile getirdi.