Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Yakınlarını kaybettiği kanserde kendi savaşını kazanmak istiyor | Sağlık Haberleri

        Yakınlarını kaybettiği kanserde kendi savaşını kazanmak istiyor

        Adana'da 40 yaşındaki Gizem Arslan, yakınlarını kaybettiği kanserde kendi savaşını kazanmak için mücadele ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2025 - 10:25 Güncelleme: 02.11.2025 - 10:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Doğum gününde eline gelen kitle gerçeği ortaya çıkardı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Arslan, Boğaziçi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümünü 2007'de bitirmesinin ardından iş hayatına atıldı.

        Babasına ait turizm acentesinde ablasıyla çalışmaya başlayan Arslan, 2016'da evlenerek yuva kurdu.

        İş ve evlilik hayatının güzel gittiği dönemde Arslan, 9 yaşındayken annesini kaybettiği meme kanserine ablasının da yakalanmasıyla yıkıldı.

        Arslan, tedavi sürecinde elinden geldiğince ablasının yanında yer alarak hastalığı atlatmasında destek oldu.

        Bu süreçte genetik yatkınlıktan dolayı test yaptıran Arslan, koruyucu amaçlı mastektomi (meme dokusunun çıkarılması) operasyonu geçirerek kanser olma riskini yüzde 10'a kadar düşürdü.

        REKLAM

        BABASININ ARDINDAN TEYZESİNİ DE KANSERDEN KAYBETTİ

        Ablasının tedaviyle iyileşmesinin ardından kendisi de düzenli olarak kontrollerine devam eden Arslan, 2021'de de babasına konulan pankreas kanseri teşhisiyle büyük üzüntü yaşadı.

        Arslan, doktorların tüm çabalarına rağmen yıllarca hem kendisine hem de ablasına annelik yapan babasını, hastalığının teşhisinden 9 ay sonra kaybetti.

        Annesi ve babasının ardından Arslan'ın teyzesi de 2024'te 10 yıldır mücadele ettiği meme kanserine yenik düştü.

        Yaşadığı kayıplara rağmen hayata tutunmaya çalışan Arslan'a, mastektomi operasyonu geçirmesine rağmen meme kanseri teşhisi konuldu.

        Arslan, eşi, oğlu ve ablasının da desteğiyle, yakınlarını kaybettiği kanserde bu sefer kendi savaşını kazanmak için mücadelesini sürdürüyor.

        DOĞUM GÜNÜNDE ELİNE KİTLE GELMESİYLE DOKTORA GİTTİ

        Gizem Arslan, hastalıkla mücadelesini sürdürdüğünü söyledi. Evde kendi yaptığı kontrollerde eline kitle gelmesiyle doktora gittiğini anlatan Arslan, şöyle konuştu: "Yaklaşık 3-4 yıl önce koruyucu amaçlı mastektomi oldum. Yani memenin içi boşaltıldı yerine protez takıldı. Yine de 6 ayda bir kontrollerime devam ettim. Çünkü doktor yüzde 80 kanser olma riskini yüzde 10'a düşürüyorsunuz demişti. Tabii o yüzde 10 da beni buldu ve bir yıl önce yakalandım. Doğum günümdü geçen sene elime bir kitle geldi ve yağ bezesi diye gittim. MR'da temiz, ultrasonda ise yağ bezesi olarak çıktı ama zaten büyüdüğü için aldıralım dedik. Patolojiye gittiğinden bile habersizdim, bir hafta sonra doktorum arayınca o şekilde öğrendim."

        REKLAM

        Arslan, teşhisin ardından kemoterapi ve radyoterapi tedavisi gördüğünü dile getirdi.

        Akıllı ilaç tedavisinin devam ettiğini anlatan Arslan, üç ayda bir de rutin kontrollerinin sürdüğünü belirtti.

        Arslan, kısa süre önce de yine koruyucu amaçlı rahim ve yumurtalıklarını aldırdığını ifade etti.

        "ERKEN TEŞHİS DAHA ÖNEMLİ"

        Yakınlarını kaybettiği kanseri atlatmak için mücadelesini sürdürdüğünü vurgulayan Arslan, şunları kaydetti: "Beni arkadaşlarım, ailem, spor yapmak, işe gelmek motive etti. Beni en çok kurtaran iş oldu. İlk dönem tabii bir sarsıldım ama sonrasında her gün çalıştığım için zaman akıp gitti. Bu olaydan sonra tüm arkadaşlarıma 'mamografi çektirdiniz mi, ultrasona gidiyor musunuz, kaç ay oldu, bir yıl geçti mi' diye soruyorum. Çünkü gerçekten artık grip gibi her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor ve bunun tek çözümü erken teşhis. Artık dördüncü evre meme kanserinde bile kronik bir hastalıkmış gibi hayat sürdürülebiliyor. Tabii erken teşhis daha önemli. O yüzden erken teşhis hayat kurtarır diyorum."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Turistler çok zengin" sözü 3 kişiyi ölüme götürdü!
        "Turistler çok zengin" sözü 3 kişiyi ölüme götürdü!
        "Komisyon, demokrasiyi güçlendirme raporu hazırlamalı"
        "Komisyon, demokrasiyi güçlendirme raporu hazırlamalı"
        İngiltere'de trende bıçaklı saldırı
        İngiltere'de trende bıçaklı saldırı
        Obama'dan Mamdani'ye övgü
        Obama'dan Mamdani'ye övgü
        "Bu takıma uzak hayaller göstermeye gerek yok"
        "Bu takıma uzak hayaller göstermeye gerek yok"
        Trump'tan orduya Nijerya emri
        Trump'tan orduya Nijerya emri
        Yapay zekâ onları listeye almadı
        Yapay zekâ onları listeye almadı
        İşte ülkelerin tuhaf yasakları!
        İşte ülkelerin tuhaf yasakları!
        "Bana ajitasyon yapma" derken ne demek istiyoruz?
        "Bana ajitasyon yapma" derken ne demek istiyoruz?
        Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normalinde
        Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normalinde
        'Pazartesi Sendromu'nu atlatmanın en basit yolları!
        'Pazartesi Sendromu'nu atlatmanın en basit yolları!
        32 maçlık dev seri!
        32 maçlık dev seri!
        Okan Buruk'tan hakem yorumu!
        Okan Buruk'tan hakem yorumu!
        Berber çıkışı kanlı infaz kameraya yansıdı!
        Berber çıkışı kanlı infaz kameraya yansıdı!
        İlköğretim müfredatına bilinçli tüketici dersi eklenecek
        İlköğretim müfredatına bilinçli tüketici dersi eklenecek
        Ayşe valiz içinde bulunmuştu! Yürek yakan otopsi raporu!
        Ayşe valiz içinde bulunmuştu! Yürek yakan otopsi raporu!
        Kahramanmaraş Türkiye'nin ilk 'UNESCO Edebiyat Şehri' oldu
        Kahramanmaraş Türkiye'nin ilk 'UNESCO Edebiyat Şehri' oldu
        Thodex'in kurucusu cezaevindeki odasında ölü bulundu
        Thodex'in kurucusu cezaevindeki odasında ölü bulundu
        Tarabya'da çifte ölüm
        Tarabya'da çifte ölüm