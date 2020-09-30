'Yakınsama' açıldı

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Contemporary İstanbul Vakfı, İstanbul'un yeni kültür sanat merkezi tarihi Fişekhane içinde kendisine ayrılmış bir sergi ve üretim mekanı olan Cocoon'da; sanat, iş dünyası ve koleksiyonerlerden oluşan seçkin davetli grubu için düzenlenen gecede bir araya geldi. Contemporary İstanbul Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli ve Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen davet, Contemporary Istanbul Vakfı’nın kültür ve sanat dünyasıyla ilgili vizyonunu ilk defa paylaştığı başlama vuruşu oldu.

Tarihi Fişekhane'de gerçekleştirilen geceye; iş dünyası, sanatçı, gazeteci ve koleksiyonerler katıldı. Geceye katılan isimler arasında; Leyla Alaton, İnci Aksoy, Elif Dürüst, Jülide Ateş, Harika Güral, Emin Hitay, Oğuz Satıcı, Gökhan Avcıoğlu, Aslıgül Atasagun, Serdar Gülgun, Banu Yentur, Levent Erden gibi isimler bulundu.

Gecede açılış konuşmasını yapan Ahmet Akbalık, “Bir şehrin kültür ve sanatı, medeniyetin izleri ile bütünleştiğinde, o şehri daha da zenginleştirir” diyerek gecenin anlam ve önemine dair konuşmasını şöyle sürdürdü; "Birçok medeniyet katmanının olduğu bu topraklarda kültür sanatın daha etkin ve daha etkili olması gerekir. Bu nedenle İstanbul’un, nitelikli kültür ve sanat mekânları ile birlikte dünya standartlarındaki etkinlik programlarıyla ön plana çıkması gereken bir şehir olduğuna inanıyorum. Diğer taraftan biliyoruz ki, kültür ve sanata yapılan yatırım aslında topluma ve geleceğe yapılan en değerli yatırım. Biz de Büyükyalı'yı hayata geçirirken her şeyden önce İstanbul’dan esinlendik ve insanın yaşamına değer katacak bir anlayışla hareket ettik. Şehrin ihtiyaçları ve beklentilerini doğru sentezleyerek bir proje oluşturduk. En temel amacımız, üstün bir kalite anlayışıyla, insanın yaşamına değer katmak, insanı zenginleştiren, geliştiren, mutlu eden, huzur veren tüm değerleri, dengeli bir şekilde bir araya getirmek oldu."

Ahmet Akbalık, kültür sanatın insan hayatına değer katan en önemli unsurlardan bir olduğuna dikkat çekerek şöyle dedi; "İstanbul’daki kültür sanat alanlarındaki yetersizlik bu konuda bizim için itici güç oldu. Sanatçıların ve sanatseverlerin buluşabildiği, sanatlarını sergileyebildiği mekanlar oluşturduk. İnsanlar yaratıcılıklarını kullanabildiği, üretebildiği, ürettiklerini paylaşabildiği, birbirilerine ilham verebildiği sürece yaşam çok daha anlamlı… Kültür ve sanatın temelinde de bu anlayış var. Kamunun kullanımına kapalı 150 yıllık bu binaların tekrar kültür sanat ile hayat buldu. İşte bu nedenle, alanında en iyisi olduğunu düşündüğümüz Contemporary İstanbul Vakfı ile iş ortaklığına gittik. Fişekhanedeki yeni etkinlik alanı Cocoon ile hem sanatın hem de sanatseverlerin ruhunu yansıtan yepyeni bir platform sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Cocoon, İstanbul’un kültür sanat yaşamına yepyeni değerler katacak, sanatseverlere bu çatı altında unutulmaz deneyimler yaşatacak. Fişekhane'yi sadece yurt içi değil, uluslararası platformlardaki kültür sanat alanında da bir platform yapma içgüdüsü içerisindeyiz."

Vakfın Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, yaptığı vizyon sunumunda şunları söyledi; "Bu akşam bir araya gelme sebebimiz sadece vakfımızın yeni mekanını tanıtmak, sadece birlikte akşam yemeği yemek ya da sadece bir sergi açmak değil. Bunlardan çok daha fazlası. Evrensel sanat dünyasında Türkiye'nin yenilikçi, geleceği kuşatan ve kavrayan sanatsal üretimini desteklemek, yeni boyutlara taşımak, gençlere ve yaratıcılığa fırsat vermek, eğitmek, teşvik etmek için el ele vereceğimiz, ortak projeler üreteceğimiz bir sürecin başlangıcı. Biz, bu gece içinden geçtiğimiz dar ve zor zamanlarda, geleceğe, sanatçılarımıza ve başaracağımız işlere duyduğumuz büyük güvenin bir kanıtı olarak buradayız. Bu gece burada bulunan herkes, kültür ve sanatın şehrimiz için, ülkemiz için, insanımız için ne kadar önemli olduğunun farkında. Sanat iyileştirir, iyi hissettirir, yeniden üretmeyi sağlar. Vakıf olarak daha büyük sorumluluk almak tutkusu içindeyiz. Toplumla daha yakın ilişkiler kurmalıyız. Hayatın daha fazla içinde olmalıyız. Sayın Ahmet Akbalık’ın bu vizyonumuza olan desteği, bizi gururlandırıyor, heyecanlandırıyor. Kendisine şükranlarımızı sunarız. Şüphesiz, belirsizlik dönemindeyiz. Ama biliyoruz ki belirsizliğin ardından neyin geleceğini en iyi sanat açıklayabilir. Ve belirsizlik... Unutmayalım... Belki de en büyük umuttur."

Ali Güreli - Rabia Güreli

Güreli Koleksiyonu'ndan derlenen eserlerin yer aldığı 'Yakınsama' sergisi 30 Eylül - 30 Kasım tarihleri arasında gezilebilecek. 'Yakınsama' sergisi, tarihin mimari ile buluştuğu Fişekhane'de bulunan Contemporary Istanbul Vakfı'nın ilk üretim ve sergi mekanı Cocoon'da bizleri uzun bir aradan sonra sanatın büyüsü ile yeniden bir araya getiriyor. Ali-Rabia Güreli Koleksiyonu’ndan 33 eser sergilenecek. Sergide yer alan eserleri bulunan sanatçılar şöyle: Bedri Baykam, Canan Tolon, Christian Awe, Fahrelnisa Zeid, Mübin Orhon, Jeong-Min Suh, Jorinde Voight, Mehmet Nazım, Murat Germen, Murat Pulat, Ahmet Öğüt, Benji Boyadgian, Berndnaut Smildek, Casey Reas, Eelco Brand, Erdal İnci, Koorosh Shishegaran, Murat Morova, Osman Dinç, Sahand Hesamiyan, SARKİS, Sinan Logie, Şükran Moral, Ulrich Ridel, Yaşam Şaşmazer, Komet, Tayfun Erdoğmuş, Agathe de Baillancout, Kemal Seyhan, Robert Schaberl, Devran Mursaloğlu, Nejat Satı, Haluk Akakçe.