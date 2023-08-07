Yaklaşan hava değişimi ve ufuktaki susuz günler Türkiye bir diğer yaz haftasına güneşli başladı. Trakya'da Pazar günü kuvvetli geçen sağanakların oluşturduğu su birikintisi dışında Marmara'da yeni bir "su" içeriği olan haber vermeyeli çok zaman oldu. Fakat yaklaşan hava değişimi hem tüm canlılara iyi gelebilir hem de bir miktar (Kocaeli ile Batı Karadeniz arasındaki alanda) su getirebilir. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel yazdı..

Salı sabah saatlerinden itibaren kuzey yönlerden esecek rüzgar, öğle-akşam arası denizlerde fırtına boyutuna ulaşabilir. Şehirlerde ise rüzgarlı 2 gün olacak. Haftanın en esintili günleri salı ve çarşamba olacak.

Marmara'da sıcaklıklar bu esintilerle 27-28°C'ye kadar gerileyecek. İstanbul'da çarşamba sabah ve perşembe öğle yağmur ihtimalleri görünüyor. Çarşamba beklenen yağmur pek hayatı etkilemeden buharlaşıp gidebilir fakat perşembe gök gürültüsüyle gelen sağanaklar hayatı etkileyecek kuvvetlere çıkabilir, İstanbul-Kocaeli arasında bu durumu takip etmekte yarar var.

REKLAM Ankara'da hava bir türlü serinlemiyor, başkent son yılların en sıcak havasında bunalıyor. Perşembe (10 Ağustos) gününden itibaren Ankara'da da hava 5-6 derece birden serinleyecek görünüyor. İzmir, Muğla ve Antalya bu hafta sıcaklara "bu kez biz almayalım" demiş ve havalar da bunu kabul etmiş gibi, en yüksek sıcaklıklar Muğla-Antalya arasında 32°C'yi pek aşmayacak. Sıcaklıklar artık tavanlarda gezmiyor fakat su buharı, havanın bağıl nem oranı yükseliyor. Akdeniz ve örneğin İzmir kıyıları bu su buharı altında sıcaklıklar aşırı yüksek olmasa da, aşırı yüksek hissediyor. Yağmurlar ve kuzey yönlü serin hava taşınımı bu durumu iyileştiriyor.