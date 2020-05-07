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Yaklaşık 300 kilo kabloyu yakarken suçüstü yakalandı

Manisa'nın Kula ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı önleyici kolluk kuvveti görevini yürüten çarşı ve mahalle bekçileri, Jeopark alanı Divlit Yanardağı civarında yaklaşık 300 kg bakır kabloyu yakarken suçüstü yakaladı

manisa bakır kablo hırsızı
İHA

Manisa’nın Kula ilçesinde, kablo hırsızı, yaklaşık 300 kilo kabloyu yakarken bekçiler tarafından suçüstü yakalandı

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı önleyici kolluk kuvveti görevini yürüten çarşı ve mahalle bekçileri, gece saat 01.00 sıralarında Türkiye’nin ilk ve tek Joepark alanı içerisinde bulunan Divlit Yanardağı civarında devriye görevinde ateş yakıldığı ve duman yükseldiğini fark etti.

Ateş yakılan bölgeye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte düzenlenen operasyonda, yaklaşık 300 kilogram bakır kabloyu yakmaya çalışan S.A. (38) suçüstü yakalandı. Olay yerine gözaltına alınan S.A., sorgulanmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Hakkında adli işlem başlatılan S.A., işlemlerin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edilecek.

Öte yandan S.A.'nın yakarak eritmeye çalıştığı yaklaşık 300 kilogram bakır kabloya ise el konuldu.

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