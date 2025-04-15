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        Haberler Spor Basketbol Yakup Sekizkök: Şampiyonluğun geleceğine inanıyorum! - Basketbol Haberleri

        Yakup Sekizkök: Şampiyonluğun geleceğine inanıyorum!

        Galatasaray Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Yakup Sekizkök, Dörtlü Final'e kaldıkları Şampiyonlar Ligi'nde kupayı hedeflediklerini söyledi. Takım kaptanı Göksenin Köksal da, özlenen günlere geri döndüklerini dile getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 21:57 Güncelleme: 15.04.2025 - 21:57
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        "Şampiyonluğun geleceğine inanıyorum!"
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        Galatasaray Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Yakup Sekizkök, Basketbol Gelişim Merkezi'nde Çekya temsilcisi ERA Nymburk'u 90-74 yenerek Dörtlü Final'e kaldıkları maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        Sezon başındaki hedeflerini büyüttüklerini belirten tecrübeli başantrenör, "Sezon başında koyduğumuz hedeflerden birine ulaştık. Ancak Malaga maçından sonra zaten hedefimizi güncellemiştik. Finale kadar gidip, şampiyon olarak kupayı almak istediğimizi söylemiştik. O günden beri de bu hedefe kilitlendik. Şimdiye kadar iyi geçiyor. Basamakları doğru ilerliyoruz, doğru adımlar atıyoruz, doğru basketbol oynuyoruz. Şimdi yarı finaldeki rakibimizi bekliyoruz. Ondan sonra hazırlıklarımıza başlayacağız." diye konuştu.

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        Sekizkök, 2016'daki Avrupa Kupası'nı kazandıktan sonra uluslararası arenada şampiyonluk yaşayamadıklarını hatırlatarak, "Yıllardır bu kupada oynuyoruz. Avrupa Kupası şampiyonluğundan beri Avrupa'da bu seviyelere gelemedik. O kupanın yanına bir kupa daha koymak istiyoruz. Bunun için varımızla gücümüzle çalışıyoruz. Çocuklar da çok emek verdi. Bu emeklerinin karşılığından şampiyonluğun geleceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

        Takımının iyi bir sinerji yakaladığını anlatan Sekizkök, "Sezon başından beri çalışıyoruz fakat bu son iki maçtaki oyun, sinerji kolay kolay ulaşılacak bir şey değil. Sanki takım beraber ikinci sezonda oynuyormuş gibi iki maçı rahat kazandı. Nymburk çok iyi ve disiplinli bir takım. Çok tempolu basketbol oynuyorlar, çok sert savunma yapıyorlar. Bu takım karşısında iki net galibiyet aldık, hem savunmada hem de hücumda sahaya istediğimizi yansıttık. Bu uyumu sürdürebilirsek inşallah hem Dörtlü Final'de hem de Türkiye Ligi'nde de önümüz açık." değerlendirmesinde bulundu.

        Sarı-kırmızılı ekibin başantrenörü, son 15 dakikada süre alamayan ABD'li oyuncu Rob Gray'in sakatlığıyla ilgili, "Rob Gray'in sakatlığı bizi üzdü. Yeni gelmesine rağmen çok çabuk uyum sağlamıştı. Bir MR çekilip durumuna bakılacak. Dörtlü Final'e yaklaşık 3 hafta var. Ayrıca elimizde Tyrone Wallace gibi çok önemli bir oyuncumuz var. Buraları oynayabilecek çok büyük bir tecrübeye sahip. Zaten Wallace, Dörtlü Final'e yetişecek. İnşallah Rob da sağlıklı olur ve Dörtlü Final'e tam kadro hazırlanırız." şeklinde görüş belirtti.

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        GÖKSENİN KÖKSAL: ÖZLENEN GÜNLERE GERİ DÖNDÜK

        Takım kaptanı Göksenin Köksal da hedeflerinin şampiyonluk olduğunu vurguladı.

        Kendilerini desteklemek için Basketbol Gelişim Merkezi'ne gelen taraftarlarına teşekkür eden Göksenin, "Öncelikle taraftarımıza gerçekten çok teşekkür. Onlar olmasa buralara gelmemiz çok zordu. Nymburk, buraya gelene kadar deplasmanda hiç maç kaybetmedi. Çok tehlikeli bir takım ama taraftarımızı da arkamıza alarak farklı bir galibiyet elde ettik. Şimdi Dörtlü Final'deyiz. Özlenen günlere geri döndük. En son 2016'da Avrupa Kupası'nda şampiyon olmuştuk. Şimdi Dörtlü Final'de tek amacımız ve hedefimiz şampiyonluk. Önümüzde iki maç var. İnşallah şampiyon olacağız." diye konuştu.

        Şampiyonlar Ligi'nin en iyi takımı olduklarını aktaran Göksenin, "Avrupa'nın en büyük taraftarına sahip olduğumuzu herkes biliyor. 2016'dan sonra son dönemlerde beklenen başarıyı yakalayamamıştık. Bence Şampiyonlar Ligi'nin en iyi takımıyız. Bunu da gösterip şampiyon olacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

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