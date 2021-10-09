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Yalancı 5. bölüm fragmanı yayınlandı! Yalancı 4. bölümde neler oldu?

Show TV'nin Süreç Film imzalı dizisi Yalancı'nın yeni bölümünden ilk tanıtım izleyiciyle buluştu. Mehmet Emir'in Deniz'i iyice köşeye sıkıştırdığı tanıtımda Mehmet Emir'e karşı tepkiler artıyor.

Yalancı 5. bölüm fragmanı yayınlandı! Yalancı 4. bölümde neler oldu?

Deniz'in bir çıkış yolu bulup bulamayacağı merak konusu olurken Mehmet Emir'in arabasına yazılan 'yalancı' yazısı dikkat çekiyor.

DENİZ'İN PLANI NE?

Deniz'in planının ne olduğu ise şimdiden büyük bir merak konusu oluyor.

YALANCI'NIN DÖRDÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Yalancı'nın ekrana gelen dördüncü bölümünde Deniz'in geçmişte tacizle suçladığı okul müdürünün ifadesiyle aklanan Mehmet Emir, karşı hamlelerini yapmaya devam etti. Deniz'in küpesini evine bırakarak onu açıkça tehdit eden Mehmet Emir, yaptığı her şeye rağmen üstüne bir de manevi tazminat davası açtı.

Deniz, Mehmet Emir'in yaptıkları karşısında zor durumda kalmaya devam etse de ipucu yakalamak için uğraşmaya devam etti. Kendi ailesinden de tepki görmeye başlayan Deniz, kendisine inandığını düşündüğü polis Görkem'e içini açtı. Deniz ve Görkem'i bir arada gören Mehmet Emir ise kendisini riske attığını düşünen bu duruma karşı plan yapmaya başladı. Yasemin ve Murat, buldukları ipucunu Deniz'e anlatıp anlatmama konusunda ikilemde kalırken aralarındaki gizli ilişkinin açığa çıkmasından korktukları için susmayı tercih ettiler.

Deniz, Mehmet Emir'i internetten araştırırken hakkında hiçbir şey olmamasından şüphelendi ve bunun peşine düştü. Öğretmen arkadaşı Serdar'ın yardımıyla araştırma yapan Deniz, Yasemin ve Murat'ın gizlediği önemli bilgiye ulaştı ve Mehmet Emir'in intihar eden eşiyle ilgili şeyleri öğrendi. Bunun üzerine Deniz, Mehmet Emir'in ölen karısının annesine gitti ancak konuşmasına fırsat kalmadan Mehmet Emir geldi.

Deniz yine Mehmet Emir engeliyle karşılaşırken Murat, Mehmet Emir'e saldırdığı için görevden uzaklaştırıldı. Bunun üzerine kendini kaybeden ve sarhoş olan Murat, Deniz'in evine gitti. Sarhoş bir şekilde sayıklarken Yasemin hakkında büyük bir sırrı açığa çıkarma noktasına geldi. Diğer tarafta Görkem'e kafayı takan Mehmet Emir, herkesi hayrete düşüren planıyla Görkem'in evine gizlice girdi. Mehmet Emir'in gerçek yüzünün açığa çıkmaya başladığı bu bölüm izleyicileri şoke etti.

Show TV'de yayınlanan, yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, yönetmenliğini başarılı isim Hülya Gezer'in yaptığı, senaryosunu Yazıhane ekibinin kaleme aldığı Yalancı dizisinin başrollerinde Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş ve Şahin Irmak yer alıyor. Onlara İmer Özgün, Murat Kılıç, Serkan Tınmaz, Efsane Odağ, Fatih Berk Şahin, Emir Çubukçu, Öyküsu Özyürek, Ozan Ayhan, Gizem Erman Soysaldı, Mesut Yılmaz, Doğa Karakaş, Sema Çeyrekbaşı, Özgür Şahin gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

"Yalancı" yeni bölümüyle 15 Ekim Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

İşte Yalancı'nın 5. Bölüm Tanıtımı;

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