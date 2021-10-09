'Yalancı'da Mehmet Emir izleyicileri şoke etti! 0:00 / 0:00

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Yalancı'nın dün akşam yayınlanan yeni bölümünde Mehmet Emir'e saldırdığı için sicili kabarık olan Murat, görevden uzaklaştırıldı. Yaşadığı olayın üzüntüsüyle sarhoş olup Deniz'in evine gitti. Kendinde olmayan Murat, konuşmaya başlayınca Yasemin hakkında büyük bir sırrı açığa çıkarma noktasına geldi.

Akıllara "Deniz, Murat ve Yasemin arasındaki gizli ilişkiyi anlayacak mı?" sorusu geldi. Diğer tarafta Görkem'e kafayı takan Mehmet Emir, herkesi hayrete düşüren planıyla Görkem'in evine gizlice girdi. Deniz'e de yaptığı gibi Görkem'in içeceğine ilaç katan Mehmet Emir, evine gizlice girerek o uyurken tüm kanıtları temizledi. Final sahnesinde Görkem'e yaklaştığı anlar ise seyircileri şoke etti.

Mehmet Emir'in gerçek yüzünün açığa çıkmaya başladığı bu bölüm sosyal medyanın da gündemine oturdu. Salih Bademci'nin hayat verdiği Mehmet Emir karakteri uzun süre konuşuldu ve 5 saat 30 dakika boyunca sosyal medyanın gündeminde yer aldı. #Yalancı etiketi ise 9 saat 10 dakika boyunca TT listesinde kaldı.

İşte o anlar;

DENİZ, İPUCU ARAMAYA DEVAM EDİYOR

Deniz'in geçmişte tacizle suçladığı okul müdürünün ifadesiyle aklanan Mehmet Emir, karşı hamlelerini yapmaya devam etti. Deniz'in küpesini evine bırakarak onu açıkça tehdit eden Mehmet Emir, yaptığı her şeye rağmen üstüne bir de manevi tazminat davası açtı. Deniz, Mehmet Emir'in yaptıkları karşısında zor durumda kalmaya devam etse de ipucu yakalamak için uğraşmaya devam etti.

Kendi ailesinden de tepki görmeye başlayan Deniz, kendisine inandığını düşündüğü Görkem'e içini açtı. Deniz ve Görkem'i bir arada gören Mehmet Emir ise kendisini riske attığını düşünen bu duruma karşı plan yapmaya başladı. Yasemin ve Murat, buldukları ipucunu Deniz'e anlatıp anlatmama konusunda ikilemde kalırken aralarındaki gizli ilişkinin açığa çıkmasından korktukları için susmayı tercih ettiler.

Mehmet Emir, Deniz'e dava açıyor;

Deniz, Görkem'den yardım istiyor;

DENİZ, MEHMER EMİR HAKKINDA ÇARPICI BİR GERÇEĞİ ÖĞRENDİ

Deniz, Mehmet Emir'i internetten araştırırken hakkında hiçbir şey olmamasından şüphelendi ve bunun peşine düştü. Öğretmen arkadaşı Serdar'ın yardımıyla araştırma yapan Deniz, Yasemin ve Murat'ın gizlediği önemli bilgiye ulaştı ve Mehmet Emir'in intihar eden eşiyle ilgili şeyleri öğrendi. Bunun üzerine Deniz, Mehmet Emir'in ölen karısının annesine gitti ancak konuşmasına fırsat kalmadan Mehmet Emir geldi. Deniz yine gerçeklerin önünde Mehmet Emir engeliyle karşılaştı.

"Doktorun kara kutusunu bulduk!"

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yalancı'nın yeni bölümünden ilk tanıtım izleyiciyle buluştu. Mehmet Emir'in Deniz'i iyice köşeye sıkıştırdığı tanıtımda Mehmet Emir'e karşı tepkiler artıyor. Deniz'in bir çıkış yolu bulup bulamayacağı merak konusu olurken Mehmet Emir'in arabasına yazılan 'yalancı' yazısı dikkat çekiyor. Deniz'in planının ne olduğu ise şimdiden büyük bir merak konusu oluyor.

Show TV'de yayınlanan, yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, yönetmenliğini başarılı isim Hülya Gezer'in yaptığı, senaryosunu Yazıhane ekibinin kaleme aldığı Yalancı dizisinin başrollerinde Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş ve Şahin Irmak yer alıyor. Onlara İmer Özgün, Murat Kılıç, Serkan Tınmaz, Efsane Odağ, Fatih Berk Şahin, Emir Çubukçu, Öyküsu Özyürek, Ozan Ayhan, Gizem Erman Soysaldı, Mesut Yılmaz, Doğa Karakaş, Sema Çeyrekbaşı, Özgür Şahin gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

"Yalancı" yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

İşte Yalancı'nın 5. Bölüm Tanıtımı;