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Yalancı dizisinin Deniz'i Burçin Terzioğlu kimdir? Burçin Terzioğlu kaç yaşında, sevgilisi kim?

Show TV ekranlarının yeni dizisi Yalancı ile birlikte televizyon ekranlarına geri dönen Burçin Terzioğlu sosyal medyanın gündeminde. Canlandırdığı Deniz karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Burçin Terzioğlu'nun hayatı merak ediliyor. Burçin Terzioğlu kimdir? Burçin Terzioğlu kaç yaşında, sevgilisi kim?

Yalancı dizisinin Deniz'i Burçin Terzioğlu kimdir? Burçin Terzioğlu kaç yaşında, sevgilisi kim?

Ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu günün en çok merak edilen isimlerinden biri oldu. Yalancı dizisinin Deniz'i Burçin Terzioğlu kimdir? İşte televizyonun tanıdık yüzlerinden Burçin Terzioğlu'nun hayatı

BURÇİN TERZİOĞLU BİYOGRAFİ

Burçin Terzioğlu 9 Mart 1980 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Bugün 41 yaşında olan Burçin Terzioğlu sinema ve dizi oyuncusudur.

BURÇİN TERZİOĞLU NEREDEN MEZUN?

1980'li yıllardan itibaren oyunculuk yapan Burçin Terzioğlu Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nden mezun olmuştur. (MSM) Aktör Stüdyo - Özel Sahne Diksiyon eğitimi alan henüz 5 yaşındayken sinema dünyasına ilk adımını Patron Duymasın ve Çıplak Vatandaş filmleriyle attı. 1997 yılında Ali Güvenin aynı adlı albümünde yer alan "Yolcu" şarkısının klibinde oynadı.

BURÇİN TERZİOĞLU EVLİ Mİ?

Kadın İsterse dizisindeki "Demet" rolüyle parlayan Burçin Terzioğlu 20 Haziran 2008'de Fırtına dizisinin setinde tanıştığı Murat Yıldırım ile evlendi. İkilinin evliliği 30 Haziran 2014 tarihinde sona erdi. Uzun bir süre Poyraz Karayel dizisinde tanıştığı, İlker Kaleli ile aşk yaşayan Burçin Terzioğlu 2018'de İlker Kaleli'den ayrıldı.

BURÇİN TERZİOĞLU SEVGİLİSİ KİM?

Burçin Terzioğlu'nun bir süredir spor eğitmeni Umut Duygu ile adı anılıyor.

BURÇİN TERZİOĞLU DİZİLERİ

Televizyon
Yıl Yapım Rol Notlar
1986-1988 Perihan Abla - Yardımcı Karakter
1987 Yeniden Doğmak - Yardımcı Karakter
1989 Doktorlar Billur Yardımcı karakter
1992 Mahallenin Muhtarları Simge Yardımcı karakter
1992 Kavak Ailesi Fındık Yeğen Yardımcı karakter
1993 Solan Gül Gülten Yardımcı karakter
1998 Sırılsıklam Feride Yardımcı karakter
1999-2001 Yılan Hikâyesi Azat Yardımcı karakter
2000 Tirvana - Yardımcı karakter
2001-2002 Çiçek Taksi Sinem Yardımcı karakter
2002 Üzgünüm Leyla - Yardımcı karakter
2002 Kınalı Kar Pınar Beyoğlu Yardımcı karakter
2004 Melekler Adası Ceren Yardımcı karakter
2004 Aliye Ümit Yardımcı karakter
2004-2006 Kadın İsterse Demet Yardımcı karakter
2006 Fırtına Zeynep Dalcı Başrol oyuncusu
2007 Çemberin Dışında Laçin Sürmen Başrol oyuncusu
2009 Ey Aşk Nerdesin? Zeliş (Zeliha Yılmaz) Başrol oyuncusu
2009-2011 Ezel Azad Karaeski Kırgız Yardımcı karakter
2013-2014 Merhamet Deniz Tunalı Yardımcı karakter
2015-2017 Poyraz Karayel Ayşegül Umman Başrol oyuncusu
2018-2020 Hakan: Muhafız Rüya Erdem Yardımcı karakter
2019 Kurşun Leyla Devrim Başrol oyuncusu
2020 Menajerimi Ara Kendisi Konuk oyuncu
2021 Hükümsüz Esma Başrol oyuncusu
2021- Yalancı Deniz Başrol oyuncusu

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