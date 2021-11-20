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Haberler Televizyon Yalancı final bölümü fragmanı yayınlandı! Yalancı'nın final bölümünde neler olacak?
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Yalancı final bölümü fragmanı yayınlandı!

Show TV'nin yeni sezonda yayına başlayan iddialı dizilerinden Yalancı, salı akşamı final bölümüyle seyirci karşısına çıkacak. Mehmet Emir'in ortadan kaybolması üzerine Deniz'in baş şüpheli konumuna düştüğü Yalancı final bölümünden ilk fragman yayınlandı. İşte dizinin takipçileri tarafından merak edilen Yalancı final bölümüyle ilgili detaylar...

Yalancı final bölümü fragmanı yayınlandı! Yalancı'nın final bölümünde neler olacak?

Show TV'nin Süreç Film imzalı dizisi Yalancı'nın final bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. Mehmet Emir'in Görkem'in şikayetiyle gözaltına alındığı tanıtımda Deniz, Mehmet Emir'in sakladığı ilaçları bulmayı başarıyor. Polislerin Mehmet Emir'in öldürüldüğünü söylemesi izleyenleri şoke ederken Deniz, cinayet suçlamasıyla karşı karşıya kalıyor. Deniz'in ne yapacağı büyük bir merak konusu.

YALANCI'NIN FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Deniz, Mehmet Emir aleyhinde somut deliller ele geçirmeyi başarmıştır. Mehmet Emir ise hayatındaki her şeyi geride bırakarak yok olmayı seçmiştir. Polis her yerde Mehmet Emir'i arar ancak Mehmet Emir yakalanamaz. Mehmet Emir'in kayboluşundan bir ay sonra cesedi bulunur. Mehmet Emir öldürülmüştür ve pek çok kişinin onu öldürmek için sebebi olmasına rağmen bütün oklar katilin Deniz olduğunu işaret etmektedir. Deniz ise Mehmet Emir'i öldürmediğini, Mehmet Emir'in kendisine tuzak kurduğunu, bu yolla kendisinden intikam aldığını iddia etmektedir. Her şey aradan geçen bir ayda olmuştur. Deniz baş şüpheli konumundadır. Kendisini aklamak için geçen bir ayda ne olduğunu çözmek zorundadır.

YALANCI DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Show TV'de yayınlanan, yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, yönetmenliğini başarılı isim Hülya Gezer'in yaptığı, senaryosunu Volkan Sümbül ve Meryem Gültabak'ın kaleme aldığı Yalancı dizisinin başrollerinde Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş ve Şahin Irmak yer alıyor. Onlara İmer Özgün, Murat Kılıç, Serkan Tınmaz, Efsane Odağ, Fatih Berk Şahin, Emir Çubukçu, Öyküsu Özyürek, Ozan Ayhan, Gizem Erman Soysaldı, Mesut Yılmaz, Doğa Karakaş, Sema Çeyrekbaşı, Özgür Şahin gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

"Yalancı" final bölümüyle Salı akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

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