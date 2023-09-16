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        Haberler Televizyon Yalı Çapkını 38. bölüm fragmanı İZLE! Star TV Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı linki

        Yalı Çapkını 38. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?

        Yalı Çapkını 38. bölüm fragmanı, diziyi takip edenler tarafından araştırılmaya başlandı. Yalı Çapkını dizisi yeni sezon 37. bölümü ile 15 Eylül akşamı ekrana geldi. Seyran ve Ferit'in evlendiği bölümün ardından gözler Yalı Çapkını 38. bölüm fragmanına çevrildi. İşte Yalı Çapkını 38. bölüm fragmanı hakkında merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.09.2023 - 00:41 Güncelleme: 16.09.2023 - 00:41
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        Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi 15 Eylül Cuma günü itibarıyla yeni sezonuyla seyirci karşısına çıktı. Başrollerini Afra Saraçoğlu eve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisinin 37. bölümünde Seyran ve Ferit evlenirken Halis Ağa ise kızı Nükhet ile torunu Kaya'yı İstanbul'a çağırır. Yeni sezon ilk bölümün ardından gözler "Yalı Çapkını 38. bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?" araştırmaları hız kazandı. İşte Yalı Çapkını 38. bölüm fragmanı izleme linki hakkında merak edilenler...

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        YALI ÇAPKINI 37. BÖLÜM'DE NELER OLDU?

        Ferit vurulduktan sonra acil İstanbul’a getirilir. Seyran, Ferit’in yanından ayrılmazken, başta Gülgün olmak üzere herkes Seyran’a çok kızgındır. Ferit’in gireceği ameliyat da risklidir. Suna ise o arbedede Saffet Ağaların evinden kaçmış, Seyran’ın yanındadır ve ona destek olmaktadır. Hatice, Saffet ve Halis Ağa’yla görüşerek daha fazla kaosun çıkmasını engeller ve Saffet Ağa konusunun kapanmasını sağlar. Ferit’le Seyran’ın aşkı engel tanımazken, Kazım da avantajlı duruma geçer ve bu konumdan yararlanır. İfakat; Seyran ve Ferit’in birlikteliğini desteklemek zorunda kalır. Seyran ve Ferit birbirlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, yeniden evlenirler. Halis Ağa ise tüm yaşananlardan sonra kızı Nükhet ile torunu Kaya’yı İstanbul’a yanına çağırır.

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        YALI ÇAPKINI 38. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

        Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi 38. bölüm fragmanı yayınlandı. Yalı Çapkını 38. bölüm fragmanını Star TV'nin internet sitesi üzerinden izleyebilirsiniz.

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        İşte Yalı Çapkını 38. bölüm fragmanından görüntüler...

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        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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