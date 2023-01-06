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Yalı Çapkını bu akşam var mı yok mu? 6 Ocak Cuma Star TV yayın akışı

Star TV'nin her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan ve yayınlandığı günden itibaren hatırı sayılır bir izleyici kitlesine kavuşan dizisi Yalı Çapkını'nın yeni bölümü merak konusu oldu. Bu hafta birçok dizinin yayınlanmaması nedeniyle Yalı Çapkını bu akşam var mı yok mu sorusunun cevabını bir araya getirdik...

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  • Yalı Çapkını bu akşam var mı yok mu? 6 Ocak Cuma Star TV yayın akışı! Yalı Çapkını yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

    Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümü için geri sayım başladı. Afra Saraçoğlu ve Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı dizinin bu akşam olup olmadığı konusu gündem oldu. Peki, Yalı Çapkını dizisi yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte, söz konusu duruma dair ayrıntılar...

     
  • Yalı Çapkını bu akşam var mı yok mu? 6 Ocak Cuma Star TV yayın akışı! Yalı Çapkını yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

    YALI ÇAPKINI BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

    Bu hafta yılbaşı arası nedeniyle birçok dizinin yayınlanmaması nedeniyle Yalı Çapkını'nın olup olmadığı merak konusu olmuştu.

    Söz konusu duruma dair müjdeli haber geldi. Star TV'nin 6 Ocak Cuma günkü yayın akışında Yalı Çapkını, yeni bölümüyle yer aldı.
  • Yalı Çapkını bu akşam var mı yok mu? 6 Ocak Cuma Star TV yayın akışı! Yalı Çapkını yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

    STAR TV YAYIN AKIŞI 6 OCAK 2023 CUMA

    16:00 Söz

    18:15 Star Ana Haber

    19:00 Çok Güzel Hareketler

    20:00 Yalı Çapkını
  • Yalı Çapkını bu akşam var mı yok mu? 6 Ocak Cuma Star TV yayın akışı! Yalı Çapkını yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

    YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Ferit, Seyran’ın gidişini hazmedemez ve karısını almak için Kazımlara gider. Kazım, Halis Ağa’nın söylediklerinden sonra Seyran’ı da alıp tüm ailesiyle Antep’e dönmekte kararlıdır ancak Ferit Seyran’ın gidişine izin vermez. Seyran’ı yanına alan Ferit’in aklında tüm aileyi birleştirecek bir yılbaşı planı vardır.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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