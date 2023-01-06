YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Ferit, Seyran’ın gidişini hazmedemez ve karısını almak için Kazımlara gider. Kazım, Halis Ağa’nın söylediklerinden sonra Seyran’ı da alıp tüm ailesiyle Antep’e dönmekte kararlıdır ancak Ferit Seyran’ın gidişine izin vermez. Seyran’ı yanına alan Ferit’in aklında tüm aileyi birleştirecek bir yılbaşı planı vardır.