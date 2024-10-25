Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Yalı Çapkını bu akşam var mı, yok mu, neden yok? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? 25 Ekim Star TV yayın akışı

        Yalı Çapkını bu akşam var mı, yok mu? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? 25 Ekim Star TV yayın akışı

        Star TV'nin dizisi Yalı Çapkını, Cuma akşamları yayınlanıyor. Başrollerini Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun paylaştığı dizinin bu akşam yeni bölümü ile ekranlara gelmesi bekleniyor. Ancak dizilerin yeni bölümleri iki gündür yayınlanmıyor. Bu sebeple ''Yalı Çapkını bu akşam var mı, yok mu, neden yok?'' soruları izleyiciler tarafından yanıt arıyor. Peki, Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman, bu akşam yayınlanacak mı? İşte, 25 Ekim Star TV yayın akışı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2024 - 10:42 Güncelleme: 25.10.2024 - 10:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Star TV’de yayınlanan Yalı Çapkını dizisi, her Cuma akşamı izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Dram ve romantik türdeki dizinin 25 Ekim Cuma akşamı 80. Bölümü ile ekranlara gelmesi bekleniyor. Ancak iki gündür dizilerin yeni bölümleri iptal edilirken tekrar bölümleri yayına veriliyor. Haliyle dizinin sıkı takipçileri şimdiden ‘’25 Ekim Star TV yayın akışı ile Yalı Çapkını bu akşam var mı, yok mu, neden yok?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? İşte Yalı Çapkını 80. Bölüm tarihi…

        2

        YALI ÇAPKINI BU AKŞAM VAR MI YOK MU?

        25 Ekim Star TV yayın akışına göre Yalı Çapkını dizisi, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelecek.

        Ancak dizinin yeni bölümünün iptal edilme ihtimali bulunuyor. Bu sebeple dizi saatinden önce kanalın yayın akışına göz atabilirsiniz.

        3

        25 EKİM STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Güne Başlarken

        09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

        16:15 Söz

        19:00 Haber - Canlı

        20:00 Yalı Çapkını - Yeni Bölüm

        00:30 Güzel Köylü

        02:30 Baba Ocağı

        04:30 Söz

        4

        YALI ÇAPKINI 80. BÖLÜM ÖZETİ

        Seyran, büyük bir felaketin kıyısından döner.

        5

        Ferit, bu sefer işini şansa bırakmamaya ve Seyran’ın güvenliğini garanti altına almaya kararlıdır.

        6

        Ferit’in bu kararı sonucunda Seyran, kendini hiç beklemediği fakat alışık olduğu bir yerde bulur.

        7

        Hem Ferit hem de Seyran için duygularıyla başa çıkmak gittikçe güçleşirken, dışarıdaki tehlike an ve an yaklaşmaktadır.

        8

        Bu tehlike herkesi birlik olmaya iterken, yalının kapısı sürpriz bir isim tarafından çalınacak ve tüm dengeleri değiştirecektir.

        9
        10
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye'de şiddet! Neden artıyor, nasıl çözülür?
        Türkiye'de şiddet! Neden artıyor, nasıl çözülür?
        Kahraman Muhammet, arkadaşını kurtardı!
        Kahraman Muhammet, arkadaşını kurtardı!
        Volkan değil orman yangını!
        Volkan değil orman yangını!
        "Sezonun en iyi maçı"
        "Sezonun en iyi maçı"
        "Avrupa Ligi'ne tutundu"
        "Avrupa Ligi'ne tutundu"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Geleceği tahmin mi ettiler?
        Geleceği tahmin mi ettiler?
        Metin Feyzioğlu, Çek Cumhuriyeti'ne atandı
        Metin Feyzioğlu, Çek Cumhuriyeti'ne atandı
        Bir kez daha uluslararası yapımda
        Bir kez daha uluslararası yapımda
        Ketozis ve keto gribine dikkat!
        Ketozis ve keto gribine dikkat!
        Trump: Başkan olursam 2 saniyede kovacağım
        Trump: Başkan olursam 2 saniyede kovacağım
        Ümraniye’deki ortaokulda bıçaklı öğrenci
        Ümraniye’deki ortaokulda bıçaklı öğrenci
        Notre Dame Katedrali'ne giriş ücreti talebi
        Notre Dame Katedrali'ne giriş ücreti talebi
        Konser gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışladı
        Konser gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışladı
        Engelli bakım merkezinde 9 yaşındaki çocuğu şiddet mi öldürdü?
        Engelli bakım merkezinde 9 yaşındaki çocuğu şiddet mi öldürdü?
        Prim arttı yurt dışı borçlanma azaldı
        Prim arttı yurt dışı borçlanma azaldı
        "Gallant ve Halevi İran'a saldırı planını onayladı"
        "Gallant ve Halevi İran'a saldırı planını onayladı"
        İstanbul'daki taksicilerden teröre karşı konvoy
        İstanbul'daki taksicilerden teröre karşı konvoy
        Karadeniz'de yağmur var, sıcaklıklar mevsim normalinde
        Karadeniz'de yağmur var, sıcaklıklar mevsim normalinde
        Karahan'dan asgari ücret mesajı
        Karahan'dan asgari ücret mesajı