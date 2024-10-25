Yalı Çapkını bu akşam var mı, yok mu? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? 25 Ekim Star TV yayın akışı
Star TV'nin dizisi Yalı Çapkını, Cuma akşamları yayınlanıyor. Başrollerini Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun paylaştığı dizinin bu akşam yeni bölümü ile ekranlara gelmesi bekleniyor. Ancak dizilerin yeni bölümleri iki gündür yayınlanmıyor. Bu sebeple ''Yalı Çapkını bu akşam var mı, yok mu, neden yok?'' soruları izleyiciler tarafından yanıt arıyor. Peki, Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman, bu akşam yayınlanacak mı? İşte, 25 Ekim Star TV yayın akışı…
Star TV’de yayınlanan Yalı Çapkını dizisi, her Cuma akşamı izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Dram ve romantik türdeki dizinin 25 Ekim Cuma akşamı 80. Bölümü ile ekranlara gelmesi bekleniyor. Ancak iki gündür dizilerin yeni bölümleri iptal edilirken tekrar bölümleri yayına veriliyor. Haliyle dizinin sıkı takipçileri şimdiden ‘’25 Ekim Star TV yayın akışı ile Yalı Çapkını bu akşam var mı, yok mu, neden yok?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? İşte Yalı Çapkını 80. Bölüm tarihi…
YALI ÇAPKINI BU AKŞAM VAR MI YOK MU?
25 Ekim Star TV yayın akışına göre Yalı Çapkını dizisi, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelecek.
Ancak dizinin yeni bölümünün iptal edilme ihtimali bulunuyor. Bu sebeple dizi saatinden önce kanalın yayın akışına göz atabilirsiniz.
25 EKİM STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Söz
19:00 Haber - Canlı
20:00 Yalı Çapkını - Yeni Bölüm
00:30 Güzel Köylü
02:30 Baba Ocağı
04:30 Söz
YALI ÇAPKINI 80. BÖLÜM ÖZETİ
Seyran, büyük bir felaketin kıyısından döner.
Ferit, bu sefer işini şansa bırakmamaya ve Seyran’ın güvenliğini garanti altına almaya kararlıdır.
Ferit’in bu kararı sonucunda Seyran, kendini hiç beklemediği fakat alışık olduğu bir yerde bulur.
Hem Ferit hem de Seyran için duygularıyla başa çıkmak gittikçe güçleşirken, dışarıdaki tehlike an ve an yaklaşmaktadır.
Bu tehlike herkesi birlik olmaya iterken, yalının kapısı sürpriz bir isim tarafından çalınacak ve tüm dengeleri değiştirecektir.