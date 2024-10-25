Star TV’de yayınlanan Yalı Çapkını dizisi, her Cuma akşamı izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Dram ve romantik türdeki dizinin 25 Ekim Cuma akşamı 80. Bölümü ile ekranlara gelmesi bekleniyor. Ancak iki gündür dizilerin yeni bölümleri iptal edilirken tekrar bölümleri yayına veriliyor. Haliyle dizinin sıkı takipçileri şimdiden ‘’25 Ekim Star TV yayın akışı ile Yalı Çapkını bu akşam var mı, yok mu, neden yok?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? İşte Yalı Çapkını 80. Bölüm tarihi…