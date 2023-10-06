Yalı Çapkını'nın Kazım Ağa'sının sır gibi sakladığı eşi ortaya çıktı! Güzelliği dikkat çekti!
Cuma akşamları STAR TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisinin hem en sevilen hem de en nefret edilen karakterlerinden biri olan Kazım Ağa'nın sır gibi sakladığı eşi ortaya çıktı. Diren Polatoğulları'nın hayat arkadaşının güzelliği dikkat çekti.
STAR TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Emre Altuğ, Çetin Tekindor, Taro Emir, Binnur Kaya gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını'nda Kazım Ağa karakterini canlandıran oyuncu Diren Polatoğulları eşiyle gündem oldu.
Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk sanatını bitirmiş ve oyunculuğa 2009 yılında başlayan Diren Polatoğulları, başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
Yalı Çapkını'nda canlandırdığı Kazım karakteriyle hem izleyiciyi güldüren hem de sinirini bozan yetenekli oyuncu Diren Polatoğulları, son olarak eşiyle gündeme geldi.
Kendisinin evli olduğunu bilmeyenlere ve araştıranlara seslenen Diren Polatoğulları konuyla ilgili şu sözleri söylemişti: "Google'da yazan neredeyse hiçbir şey doğru değil benimle ilgili. Evliyim ben bekar yazıyor. Kızım var 10 yaşında, çocuğu yok yazıyor."
İşte Yalı Çapkını'nın Kazım'ı Diren Polatoğulları'nın eşi Sena Polatoğulları...