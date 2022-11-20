Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam'ın estetiksiz halleri ortaya çıktı! Görenler ünlü oyuncuyu tanıyamadı!

STAR TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını adlı dizide Suna karakterini canlandıran oyuncu Beril Pozam'ın estetiksiz görüntüleri gündeme geldi. Daha önce Baba, Afili Aşk gibi projelerde boy göstermiş olan güzel oyuncunun eski hali, sosyal medyayı ikiye böldü.

ABONE OL
  • Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam'ın estetiksiz halleri ortaya çıktı! Görenler ünlü oyuncuyu tanıyamadı!

    Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolü paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde Seyran'ın kız kardeşi Suna'ya hayat veren güzel oyuncu Beril Pozam'ın eski hali sosyal medyayı ikiye böldü. 
  • Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam'ın estetiksiz halleri ortaya çıktı! Görenler ünlü oyuncuyu tanıyamadı!

    Bilkent Üniversitesi'nde Tiyatro bölümünü bitiren Beril Pozam, 2019 yılında rol aldığı AVM Sakini dizisiyle kariyerine giriş yaptı.
  • Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam'ın estetiksiz halleri ortaya çıktı! Görenler ünlü oyuncuyu tanıyamadı!

    Beril Pozam'ın yıllar önceki görüntüsüne bazı sosyal medya kullanıcıları "Sadece büyümüş", "Yüzü oturmuş" gibi yorumlar yaparken başka bir kısmın yorumları ise tam tersiydi.
  • Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam'ın estetiksiz halleri ortaya çıktı! Görenler ünlü oyuncuyu tanıyamadı!

    Beril Pozam'a bazı sosyal medya kullanıcıları ise, "Jawline var", "Burun ameliyatı olmuş", "Dudaklarda dolgu var" gibi yorumlar yaptı.
  • Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam'ın estetiksiz halleri ortaya çıktı! Görenler ünlü oyuncuyu tanıyamadı!

    Özel hayatıyla gündeme gelmekten her fırsatta kaçınan Beril Pozam, Masumlar Apartmanı dizisinde Esat'ı canlandıran oyuncu Uğur Uzunel ile aşk yaşıyor.
  • Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam'ın estetiksiz halleri ortaya çıktı! Görenler ünlü oyuncuyu tanıyamadı!

    İşte Beril Pozam'ın estetiksiz hali...
  • Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam'ın estetiksiz halleri ortaya çıktı! Görenler ünlü oyuncuyu tanıyamadı!
  • Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam'ın estetiksiz halleri ortaya çıktı! Görenler ünlü oyuncuyu tanıyamadı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.