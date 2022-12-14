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Ünlü oyuncu Beril Pozam kırmızı elbisesiyle sosyal medyayı salladı!

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolünü paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde Suna karakterine hayat veren Beril Pozam, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirdi. Kırmızı elbiseli pozunu 500 bine yakın takipçisi bulunan sosyal medya hesabından yayınlayan ünlü oyuncu beğeni yağmuruna tutuldu. İşte, Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam'ın Instagram paylaşımları...

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  • Yalı Çapkını'nın Suna'sı kırmızı elbisesiyle sosyal medyayı salladı! Beril Pozam'dan beğeni toplayan pozlar

    Baba dizisinde Sevil karakterine hayat veren Beril Pozam şimdilerde Yalı Çapkını dizisi ile ekran karşısına geçiyor.
  • Yalı Çapkını'nın Suna'sı kırmızı elbisesiyle sosyal medyayı salladı! Beril Pozam'dan beğeni toplayan pozlar

    Balşrolünde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı dizide canlandırdığı Suna karakteri ile beğeni topladı.
  • Yalı Çapkını'nın Suna'sı kırmızı elbisesiyle sosyal medyayı salladı! Beril Pozam'dan beğeni toplayan pozlar

    Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirdi.
  • Yalı Çapkını'nın Suna'sı kırmızı elbisesiyle sosyal medyayı salladı! Beril Pozam'dan beğeni toplayan pozlar

    Instgaram hesabından 500 bine yakın takipçisi bulunan Beril Pozam, paylaşımlarıyla takipçilerinden beğeni topluyor.
  • Yalı Çapkını'nın Suna'sı kırmızı elbisesiyle sosyal medyayı salladı! Beril Pozam'dan beğeni toplayan pozlar

    27 yaşındaki genç oyuncunun kımızı elbise fotoğrafı beğeni yağmuruna tutuldu.
  • Yalı Çapkını'nın Suna'sı kırmızı elbisesiyle sosyal medyayı salladı! Beril Pozam'dan beğeni toplayan pozlar

    İşte, Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam'ın Instgram paylaşımları...
  • Yalı Çapkını'nın Suna'sı kırmızı elbisesiyle sosyal medyayı salladı! Beril Pozam'dan beğeni toplayan pozlar
  • Yalı Çapkını'nın Suna'sı kırmızı elbisesiyle sosyal medyayı salladı! Beril Pozam'dan beğeni toplayan pozlar
  • Yalı Çapkını'nın Suna'sı kırmızı elbisesiyle sosyal medyayı salladı! Beril Pozam'dan beğeni toplayan pozlar
  • Yalı Çapkını'nın Suna'sı kırmızı elbisesiyle sosyal medyayı salladı! Beril Pozam'dan beğeni toplayan pozlar
  • Yalı Çapkını'nın Suna'sı kırmızı elbisesiyle sosyal medyayı salladı! Beril Pozam'dan beğeni toplayan pozlar
  • Yalı Çapkını'nın Suna'sı kırmızı elbisesiyle sosyal medyayı salladı! Beril Pozam'dan beğeni toplayan pozlar
  • Yalı Çapkını'nın Suna'sı kırmızı elbisesiyle sosyal medyayı salladı! Beril Pozam'dan beğeni toplayan pozlar
  • Yalı Çapkını'nın Suna'sı kırmızı elbisesiyle sosyal medyayı salladı! Beril Pozam'dan beğeni toplayan pozlar
  • Yalı Çapkını'nın Suna'sı kırmızı elbisesiyle sosyal medyayı salladı! Beril Pozam'dan beğeni toplayan pozlar
  • Yalı Çapkını'nın Suna'sı kırmızı elbisesiyle sosyal medyayı salladı! Beril Pozam'dan beğeni toplayan pozlar
  • Yalı Çapkını'nın Suna'sı kırmızı elbisesiyle sosyal medyayı salladı! Beril Pozam'dan beğeni toplayan pozlar
  • Yalı Çapkını'nın Suna'sı kırmızı elbisesiyle sosyal medyayı salladı! Beril Pozam'dan beğeni toplayan pozlar
  • Yalı Çapkını'nın Suna'sı kırmızı elbisesiyle sosyal medyayı salladı! Beril Pozam'dan beğeni toplayan pozlar
  • Yalı Çapkını'nın Suna'sı kırmızı elbisesiyle sosyal medyayı salladı! Beril Pozam'dan beğeni toplayan pozlar
  • Yalı Çapkını'nın Suna'sı kırmızı elbisesiyle sosyal medyayı salladı! Beril Pozam'dan beğeni toplayan pozlar
  • Yalı Çapkını'nın Suna'sı kırmızı elbisesiyle sosyal medyayı salladı! Beril Pozam'dan beğeni toplayan pozlar
  • Yalı Çapkını'nın Suna'sı kırmızı elbisesiyle sosyal medyayı salladı! Beril Pozam'dan beğeni toplayan pozlar
  • Yalı Çapkını'nın Suna'sı kırmızı elbisesiyle sosyal medyayı salladı! Beril Pozam'dan beğeni toplayan pozlar
  • Yalı Çapkını'nın Suna'sı kırmızı elbisesiyle sosyal medyayı salladı! Beril Pozam'dan beğeni toplayan pozlar
  • Yalı Çapkını'nın Suna'sı kırmızı elbisesiyle sosyal medyayı salladı! Beril Pozam'dan beğeni toplayan pozlar
  • Yalı Çapkını'nın Suna'sı kırmızı elbisesiyle sosyal medyayı salladı! Beril Pozam'dan beğeni toplayan pozlar
  • Yalı Çapkını'nın Suna'sı kırmızı elbisesiyle sosyal medyayı salladı! Beril Pozam'dan beğeni toplayan pozlar
  • Yalı Çapkını'nın Suna'sı kırmızı elbisesiyle sosyal medyayı salladı! Beril Pozam'dan beğeni toplayan pozlar
  • Yalı Çapkını'nın Suna'sı kırmızı elbisesiyle sosyal medyayı salladı! Beril Pozam'dan beğeni toplayan pozlar
  • Yalı Çapkını'nın Suna'sı kırmızı elbisesiyle sosyal medyayı salladı! Beril Pozam'dan beğeni toplayan pozlar
  • Yalı Çapkını'nın Suna'sı kırmızı elbisesiyle sosyal medyayı salladı! Beril Pozam'dan beğeni toplayan pozlar
  • Yalı Çapkını'nın Suna'sı kırmızı elbisesiyle sosyal medyayı salladı! Beril Pozam'dan beğeni toplayan pozlar
  • Yalı Çapkını'nın Suna'sı kırmızı elbisesiyle sosyal medyayı salladı! Beril Pozam'dan beğeni toplayan pozlar
  • Yalı Çapkını'nın Suna'sı kırmızı elbisesiyle sosyal medyayı salladı! Beril Pozam'dan beğeni toplayan pozlar

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