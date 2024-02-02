TUFAN GÖKPINAR KİMDİR?

Tufan Gökpınar, daha önce "Bir Küçük Gün Işığı" ve "Rabia: Sonu Buysa" gibi projelerde yer aldı. Model olmaya 2016 yılında karar veren Gökpınar, 2022'de Miss & Mr Model of Turkey yarışmasında 2. oldu.