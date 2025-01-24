Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bu hafta var mı?
Star TV'nin her cuma yayınlanan dizisi Yalı Çapkını gündemdeki yerini aldı. Yalı Çapkını 91. bölümde; Ferit ve ailesi büyük bir krizin pençesine düşerken, Büyük Hanım'ın entrikaları her şeyi daha karmaşık hale getirmiş, İfakat'in yaşadığı travma, ailenin geçmiş hesaplaşmalarını gün yüzüne çıkarırken, Ferit'in öfkesini kontrol etmekte zorlandığı anlar, ailenin geleceğini tehlikeye atacak bir noktaya gelmişti. Peki, Star TV Yalı Çapkını 92. bölüm bu hafta var mı, neden yok? İşte Yalı Çapkını yeni bölüm tarihi...
Yalı Çapkını yeni bölümüne ilişkin araştırmalar artış gösteriyor. 92. bölümde heyecan ve merak dolu sahneler ile gündeme gelen dizinin bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Peki, Yalı Çapkını 92. bölüm ne zaman yayınlanacak? Yalı Çapkını yeni bölüm bu hafta var mı, neden yok? İşte merak edilenler...
YALI ÇAPKINI 92. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Yalı Çapkını yeni bölümü bu hafta yayın akışında tekrar bölümü olarak yer alıyor. Dizinin önümüzdeki hafta yeni bölümüyle ekrana gelmesi bekleniyor.
91. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ferit ve ailesi büyük bir krizin pençesine düşerken, Büyük Hanım’ın entrikaları her şeyi daha karmaşık hale getirir. İfakat’in yaşadığı travma, ailenin geçmiş hesaplaşmalarını gün yüzüne çıkarırken, Ferit’in öfkesini kontrol etmekte zorlandığı anlar, ailenin geleceğini tehlikeye atacak bir noktaya gelir.
Bu sırada Suna’nın istenmesi ve aileden bir başka kadının daha hedef alınması, Seyran’ı ve diğer kadınları tehdit eden tehlikeyi daha da büyütür. Ferit’in intikam arzusu, onu daha karanlık bir yola iterken, Halis Ağa aileyi toparlamaya çalışır.
24 OCAK 2025 STAR TV YAYIN AKIŞI
09:00 - Ada Masalı
11:00 - Dolunay
13:00 - Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 - Kiralık Aşk
19:00 - Star Haber
20:00 - Yalı Çapkını (Tekrar)
22:45 - Sen Ağlama İstanbul