Bu sırada Suna’nın istenmesi ve aileden bir başka kadının daha hedef alınması, Seyran’ı ve diğer kadınları tehdit eden tehlikeyi daha da büyütür. Ferit’in intikam arzusu, onu daha karanlık bir yola iterken, Halis Ağa aileyi toparlamaya çalışır.