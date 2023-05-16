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Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Yalı Çapkını bu hafta var mı?

Star TV'nin kısa sürede hatırı sayılır bir izleyici kitlesi yakalayan ve yayınlandığı günden beri ilgiyle takip edilen dizisi Yalı Çapkını'nın yeni bölümü bir kez daha gündem oldu. Geçtiğimiz hafta birçok dizinin yayınlanmaması nedeniyle Yalı Çapkını'nın yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağına ilişkin detayları bir araya getirdik...

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  • Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Yalı Çapkını bu hafta var mı?

    Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümü için geri sayım başladı. Afra Saraçoğlu ve Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı dizinin bu akşam olup olmadığı konusu gündem oldu. Peki, Yalı Çapkını dizisi yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte, söz konusu duruma dair ayrıntılar...

     
  • Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Yalı Çapkını bu hafta var mı?

    YALI ÇAPKINI BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

    Geçtiğimiz hafta birçok dizinin yayınlanmaması nedeniyle Yalı Çapkını'nın ne zaman yayınlanacağı merak konusu olmuştu.

    Söz konusu duruma dair müjdeli haber geldi. Star TV, sevilen dizinin iki yeni bölümünü bu hafta yayınlayacağını duyurdu. İşte, bu akşam ekranlara gelecek 32. bölüm hakkında bilgiler...
  • Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Yalı Çapkını bu hafta var mı?

    YALI ÇAPKINI 32. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    Seyran’ın mahkeme sonrası bayılması herkesi ve özellikle Ferit’i çok endişelendirir. Hem Ferit hem de Seyran yaşananlardan dolayı çok üzgündür. Ferit, Seyran’ı görmeden rahat edemez ve yalıdan çıkmanın ve Seyran’ı görmenin bir yolunu bulur. Zerrin ve Pelin, Ferit ve Pelin’in durumunu konuşmak üzere yalıya davet edilirler. 

     
  • Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Yalı Çapkını bu hafta var mı?

    Suna ve Saffet’in düğün hazırlıkları da tüm hızıyla sürmektedir. Tarık ise Seyran’la evleneceği gün için sabırsızlanmaktadır. Ferit, yaşananları kaldıramaz ve hıncını tüm ev halkından çıkarır. Öte yandan Ferit, Abidin’e Suna konusunda yardım etmek ister ve bir adım atar. Abidin’in beklenmedik hamlesi ise Ferit’i endişelendirir ve harekete geçirir.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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