STAR TV ekranlarında seyirci ile buluşan Yalı Çapkını adlı dizide Ferit karakterine hayat veren Mert Ramazan Demir, özel hayatıyla da gündeme geliyor. Son olarak fenomen Bahar Candan ile olan konuşmaları ifşalanan ünlü oyuncunun beklenmedik hamlesi karşısında takipçileri şaşkına döndü.