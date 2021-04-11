3 kardeş 15 gün arayla Kovid-19'dan hayatını kaybetti 0:00 / 0:00

İHA

Yalova Esnaf ve Sanatkârlar Odası Yönetim Kurulu Üyesi Vedat Burgazoğlu'nun, bazı semptomlar üzerine kaldırıldığı hastanede yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Bir süre sonra Burgazoğlu'nun ağabeyi İmdat Burgazoğlu'nun da Kovid-19'a yakalandığı anlaşıldı. Hastanede tedavi gören Vedat Burgazoğlu, 2 hafta önce yaşamını yitirdi. Bir süre sonra durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırılan İmdat Burgazoğlu da kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Aile iki kardeşin yasını tutarken, ağabeyleri Üzeyir Burgazoğlu da Kovid-19'a yakalandı. Evinde karantinaya alınan Üzeyir Burgazoğlu, durumu ağırlaşınca Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Üzeyir Burgazoğlu da dün hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre; Üzeyir Burgazoğlu, az sayıda kişinin katılımıla cenazenin ardından Yalova Mezarlığı'nda, diğer iki kardeşinin yanında toprağa verildi.