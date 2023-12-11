Yalova'da otomobil akaryakıt istasyonunun tabelasına çarptı: 1 ölü

Yalova'da yağış sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil akaryakıt istasyonunun tabelasına çarptı. Sürücü Birkan Çelebiler (25), feci kazada yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Yalova-İzmit karayolu Çiftlikköy ilçesi Taşköprü mevkisinde meydana geldi. Yalova'dan Kocaeli istikametine seyir halinde olan Birkan Çelebiler idaresindeki otomobil yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Metrelerce savrulan otomobil yol kenarındaki bir akaryakıt istasyonunun fiyat listesi tabelasına çarparak durabildi.

AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı görenler otomobilde sıkışan sürücünün yardımına koşarken durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla otomobilden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edilen sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri ise olası bir başka kaza ihtimaline karşı geniş güvenlik önlemi aldı.