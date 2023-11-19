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        Yalova'da sağanak ve fırtına; deniz taştı, tekneler parçalandı

        YALOVA'dasağanak,fırtına ve kar yağışı etkili oldu. Çınacık'ta deniz taşarken, Esenköy'de tekneler ya battı ya da parçalandı, Delmece'de de kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 13:38 Güncelleme: 19.11.2023 - 13:40
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        Yalova'da sağanak ve fırtına; deniz taştı, tekneler parçalandı
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        YALOVA'dasağanak,fırtına ve kar yağışı etkili oldu. Çınacık'ta deniz taşarken, Esenköy'de tekneler ya battı ya da parçalandı, Delmece'de de kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

        Kentte dün başlayan sağanak ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Gece saatlerinde fırtınanın hızı, zaman zaman saatte 80 kilometreye kadar ulaştı. Çınarcık ilçesinde dalgalar nedeniyle deniz taştı. Sahil bandındaki istinat duvarları, dalgaların etkisi ile zarar gördü. Balıkçı barınakları yıkılırken, tekneler de zarar gördü. Sahil yolunun bir bölümü yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Çınarcık ilçesi ve Esenköy beldesi arasında ise sağanaktan dolayı toprak kaymaları yaşandı. Ulaşım güçlükle sağlanırken, Karayolları ekipleri yoldaki kaya ve taş parçalarını temizledi.

        'ZARAR BAYA BÜYÜK'

        Esenköy beldesinde gece saatlerinde saatteki hızı 80 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle limanda bağlı yat, yelkenliler ve balıkçı tekneleri ya battı ya da parçalandı. Balıkçı barınakları yıkıldı. 20 tekne kullanılamaz hale gelirken, 3 milyon liralık zarar oluştuğu öğrenildi. Esenköy Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Kadir Usta, "Yaşanan belli; görüyorsunuz. Rıhtımlar, duvarlar, barakalar hepsi yerle bir. Limanda teknemiz battı. Limanın içine girilecek gibi değil. Gece saat 01.00'den itibaren başladı. Hala da devam ediyor. Zarar baya büyük, balıkçımızın da çok büyük zararı var" dedi.

        Yalova'nın yüksek kesimlerinde ise kar yağışı etkili oldu. Çınarcık'ın Teşvikiye beldesine bağlı Delmece Yaylası'nda gece saatlerinde başlayan kar yağışı aralıksız devam ederken, kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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