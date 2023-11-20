Yalova'da fırtınadan zarar gören balıkçı barınaklarında hasar tespit çalışmaları yapıldı Yalova'da dün şiddetli yağış ve fırtınadan etkilenen balıkçı barınaklarında hasar tespit ve temizlik çalışmaları yapılıyor.

Yalova'da dün şiddetli yağış ve fırtınadan etkilenen balıkçı barınaklarında hasar tespit ve temizlik çalışmaları yapılıyor.

Hasar Tespit Komisyonu üyeleri, Çınarcık, Koruköy ve Esenköy ilçelerinde zarar gören balıkçı barınaklarında incelemelerde bulundu.

Heyet, yıkılan barınakların bölgedeki yerel balıkçıların yaşamını nasıl etkilediğini ve acil ihtiyaçlarını belirlemek üzere detaylı çalışma yürüttü.

Çınarcık, Koruköy ve Esenköy'deki balıkçı barınaklarının onarım çalışmalarına en kısa zamanda başlanacağını belirten heyet, balıkçıların yaşadığı mağduriyeti gidermek ve balıkçılık faaliyetlerini tekrar başlatmak için acil bir plan oluşturulacağını bildirdi.

Heyette, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Yalova Vali Yardımcısı Aziz Mercan, Çınarcık Kaymakamı Cemil Aksak, Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, Esenköy Belediye Başkanı Mehmet Temel, Ulaştırma Altyapı Bakanlığı Bursa 4. Bölge Müdürü Muhtesin Sevinç, Ulaştırma Altyapı Bakanlığı Yalova Bölge Liman Başkanı Deniz Kaya, İl Tarım Orman Müdürü Suat Parıldar, Çınarcık İlçe Tarım Müdürü Mehmet Hakan Demirhan, AK Parti Yalova İl Başkanı Umut Güçlü ve AFAD yetkilileri yer aldı.