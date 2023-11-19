Yalova'daki lunapark fırtına nedeniyle kullanılamaz hale geldi

Yalova kent merkezindeki lunapark, fırtına nedeniyle ağır hasar gördü.

Yalova kent merkezi Osman Gazi Parkı'ndaki lunapark, gece saatlerinde başlayan fırtına sonucunda kullanılmaz hale geldi.

Marmara Bölgesinde etkisini gösteren şiddetli fırtınada, lunapark içinde bulunan kafeterya dalga ve rüzgarın etkisiyle tamamen yıkılırken, dalgalarla gelen kaya ve taşlar lunaparkın zeminini kapladı.

Lunaparkta bulunan eğlence aletleri de fırtınadan dolayı zarar gördü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.