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        Yalova'daki lunapark fırtına nedeniyle kullanılamaz hale geldi

        Yalova kent merkezindeki lunapark, fırtına nedeniyle ağır hasar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 19:11 Güncelleme: 19.11.2023 - 19:17
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        Yalova'daki lunapark fırtına nedeniyle kullanılamaz hale geldi
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        Yalova kent merkezindeki lunapark, fırtına nedeniyle ağır hasar gördü.

        Yalova kent merkezi Osman Gazi Parkı'ndaki lunapark, gece saatlerinde başlayan fırtına sonucunda kullanılmaz hale geldi.

        Marmara Bölgesinde etkisini gösteren şiddetli fırtınada, lunapark içinde bulunan kafeterya dalga ve rüzgarın etkisiyle tamamen yıkılırken, dalgalarla gelen kaya ve taşlar lunaparkın zeminini kapladı.

        Lunaparkta bulunan eğlence aletleri de fırtınadan dolayı zarar gördü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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