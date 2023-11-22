Yalova'da Roma dönemine ait 13 eser nakledildi

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde geçici koruma altında tutulan geç Roma dönemine ait 13 eser, Altınova ilçesindeki kazı evine nakledildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı onayı, Yalova Müze Müdürlüğü denetiminde daha önce geçici koruma için Çiftlikköy Belediyesine teslim edilen sütun ve sütun altından oluşan 13 parça eser için çalışma başlatıldı.

Geç Roma ve Bizans dönemlerine ait eserler kepçe yardımıyla yüklenen kamyonlarla Altınova ilçesindeki Hersek Deltası Kara ve Su Altı Kazıevi'ne getirilerek Kazı Başkanı Doç. Dr. Serkan Gündüz'e teslim edildi.

Polisin güvenlik önlemi altında getirilen eserlerin dışında diğer ilçelerde yine belediye ve kamu kurumları tarafından geçici koruma altında tutulan eserlerin de bölgede toplanması için çalışmaların başlatıldığı belirtildi.