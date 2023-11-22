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        Yalova'da Roma dönemine ait 13 eser nakledildi

        Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde geçici koruma altında tutulan geç Roma dönemine ait 13 eser, Altınova ilçesindeki kazı evine nakledildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 18:00 Güncelleme: 22.11.2023 - 18:00
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        Yalova'da Roma dönemine ait 13 eser nakledildi
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        Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde geçici koruma altında tutulan geç Roma dönemine ait 13 eser, Altınova ilçesindeki kazı evine nakledildi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı onayı, Yalova Müze Müdürlüğü denetiminde daha önce geçici koruma için Çiftlikköy Belediyesine teslim edilen sütun ve sütun altından oluşan 13 parça eser için çalışma başlatıldı.

        Geç Roma ve Bizans dönemlerine ait eserler kepçe yardımıyla yüklenen kamyonlarla Altınova ilçesindeki Hersek Deltası Kara ve Su Altı Kazıevi'ne getirilerek Kazı Başkanı Doç. Dr. Serkan Gündüz'e teslim edildi.

        Polisin güvenlik önlemi altında getirilen eserlerin dışında diğer ilçelerde yine belediye ve kamu kurumları tarafından geçici koruma altında tutulan eserlerin de bölgede toplanması için çalışmaların başlatıldığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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