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        Yalova'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı

        Yalova'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 19:32 Güncelleme: 22.11.2023 - 19:32
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        Yalova'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı
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        Yalova'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri, sokak düzeyinde uyuşturucu ticareti yaptığı veya yaptırdığı değerlendirilen M.A.A'yı gözaltına aldı.

        Şüphelinin evinde narkotik maddeler arama köpeği "Zeytin" ile arama yapan ekipler, 40 gram esrar, ekili halde 10 kök Hint keneviri bitkisi, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu bitki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

        Ekiplerin yürüttüğü diğer bir çalışmada ise gözaltına alının B.G'nin üzerinde yapılan aramada 19 gram metamfetamin bulundu.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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