Yalova'da sağanak ve fırtına; deniz taştı, tekneler parçalandı (3)

KURUYÜKGEMİSİ SÜRÜKLENİP, İSKELEYE VURDU

Yalova'nın Altınova ilçesi Tersaneler bölgesi açıklarındaki bakım havuzuna demir atarak, onarım için bekleyen kuru yük gemisi, saat 04.30 sıralarında fırtınada sürüklenmeye başladı. Gemi, öğle saatlerinde etkisini artıran fırtına ile daha da sürüklenip, bir tersanenin iskelesine vurdu. O anlar, cep telefonu kamerası ile görüntülenirken, bölgeye Sahil Güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi. Onarım için bekleyen gemide, mürettebat olmadığı öğrenildi.