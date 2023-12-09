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        Yalova'da sağanak; dere taştı, mahsur kalan 4 yavru köpek kurtarıldı

        YALOVA´nınÇınarcık ilçesinde kuvvetli yağışla birlikte taşan derenin çevresindeki ev ve yollar su altında kaldı. Selde boğulma tehlikesi geçiren 4 yavru köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 23:38 Güncelleme: 09.12.2023 - 23:40
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        Yalova'da sağanak; dere taştı, mahsur kalan 4 yavru köpek kurtarıldı
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        YALOVA´nınÇınarcık ilçesinde kuvvetli yağışla birlikte taşan derenin çevresindeki ev ve yollar su altında kaldı. Selde boğulma tehlikesi geçiren 4 yavru köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü´nün Yalova için yaptığı sel, su baskını uyarılarının ardından sabah saatlerinde kentte etkisini arttıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Çınarcık ilçesinde öğlen saatlerinde yağış etkisini arttırırken kırsal Kocadere Mahallesi´nde dere taştı. Dere yatağının çevresindeki ev ve yolları su bastı. Dere taşması sonucu meydana gelen selde mahsur kalan 4 yavru köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Sokak ve evlerde meydana gelen su baskınlarına maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yaşanacak olumsuzluklara karşı çalışmalarını sürdürürken bölgede hasar tespit çalışmasına başlandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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