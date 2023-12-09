Yalova'da sağanak; dere taştı, mahsur kalan 4 yavru köpek kurtarıldı

YALOVA´nınÇınarcık ilçesinde kuvvetli yağışla birlikte taşan derenin çevresindeki ev ve yollar su altında kaldı. Selde boğulma tehlikesi geçiren 4 yavru köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü´nün Yalova için yaptığı sel, su baskını uyarılarının ardından sabah saatlerinde kentte etkisini arttıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Çınarcık ilçesinde öğlen saatlerinde yağış etkisini arttırırken kırsal Kocadere Mahallesi´nde dere taştı. Dere yatağının çevresindeki ev ve yolları su bastı. Dere taşması sonucu meydana gelen selde mahsur kalan 4 yavru köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sokak ve evlerde meydana gelen su baskınlarına maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yaşanacak olumsuzluklara karşı çalışmalarını sürdürürken bölgede hasar tespit çalışmasına başlandı.