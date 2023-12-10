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        Akaryakıt istasyonunun tabelasına çarpan otomobilin sürücüsü öldü; kaza anı kamerada

        YALOVA'da,yağış sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin akaryakıt istasyonunun tabelasına çarptı. Sürücü Birkan Çelebiler'in (25) yaşamını yitirdiği kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 20:38 Güncelleme: 10.12.2023 - 20:40
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        Akaryakıt istasyonunun tabelasına çarpan otomobilin sürücüsü öldü; kaza anı kamerada
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        YALOVA'da,yağış sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin akaryakıt istasyonunun tabelasına çarptı. Sürücü Birkan Çelebiler'in (25) yaşamını yitirdiği kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. 

        Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Yalova-İzmit karayolunun Çiftlikköy ilçesi Taşköprü mevkisinde meydana geldi. Yalova´dan Kocaeli istikametine seyir halinde olan Birkan Çelebiler idaresindeki 77 ABS 812 plakalı otomobil yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Metrelerce savrulan otomobil yol kenarındaki bir akaryakıt istasyonunun fiyat listesi tabelasına çarparak durabildi. Kazayı görenler otomobilde sıkışan sürücünün yardımına koşarken durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla otomobilden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edilen sürücü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Polis ekipleri ise olası bir başka kaza ihtimaline karşı geniş güvenlik önlemi aldı. Tedavi altına alınan Birkan Çelebiler, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Çelebiler, öğlen vakti kılınan cenaze namazının ardından Paşakent Mezarlığı'na defnedildi.

        KAZA ANI KAMERADA

        Bu arada kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Çelebiler'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin kontrolden çıktığı, akaryakıt istasyonunun totem ve fiyat listesi tabelasına çarptığı, istasyon görevlilerinin koşarak kaza yerine gittiği anlar yer aldı. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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