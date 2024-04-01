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        Yalova'da CHP'li Gürel başkan seçildi; 3 ilçeyi CHP, 2 ilçeyi AK Parti kazandı

        YALOVA'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre CHP'li Mehmet Gürel, belediye başkanı oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 01:37 Güncelleme: 01.04.2024 - 01:40
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        Yalova'da CHP'li Gürel başkan seçildi; 3 ilçeyi CHP, 2 ilçeyi AK Parti kazandı
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        YALOVA’da Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre CHP'li Mehmet Gürel, belediye başkanı oldu. İlçelerde ise 3'ünde CHP, 2'sinde AK Parti kazandı.

        Yalova’da, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlarına göre, oyların yüzde 46,65’ini alan CHP’li Mehmet Gürel belediye başkanı seçildi. İlçelerde de CHP’li 3 aday seçimi önde tamamlarken, AK Parti 2 belediye başkanlığı kazandı. Altınova’da CHP’li Yasemin Fazlaca, Armutlu’da AK Parti’li Cengiz Arslan, Çınarcık’ta CHP’li Avni Kurt, Çiftlikköy’de CHP’li Adil Yele, Termal’de AK Parti’li Hüseyin Sinan Acar seçimin galibi oldu.

        MEHMET GÜREL

        Mehmet Gürel, 1975 yılında Yalova'da dünyaya geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlaması Bölümünü bitirdi. İstanbul Ticaret Üniversitesinde İşletme Yüksek Lisansını tamamladı. 2005-2014 yılları arasında YTSO Meclis Üyeliği ve YTSO Meclis Başkanlığı görevlerini yürüttü. 2014-2018 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beykoz Belediyesi CHP Meclis Üyeliği yaptı. 2020 yılında CHP Yalova İl Kongresi sonrasında İl Başkanı oldu. 2023 Genel Seçimlerinde CHP’den 2’nci sıra Yalova Milletvekili adayı olan Gürel, evli ve 1 çocuk babasıdır.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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