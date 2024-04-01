Yalova'da CHP'li Gürel başkan seçildi; 3 ilçeyi CHP, 2 ilçeyi AK Parti kazandı

YALOVA’da Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre CHP'li Mehmet Gürel, belediye başkanı oldu. İlçelerde ise 3'ünde CHP, 2'sinde AK Parti kazandı.

Yalova’da, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlarına göre, oyların yüzde 46,65’ini alan CHP’li Mehmet Gürel belediye başkanı seçildi. İlçelerde de CHP’li 3 aday seçimi önde tamamlarken, AK Parti 2 belediye başkanlığı kazandı. Altınova’da CHP’li Yasemin Fazlaca, Armutlu’da AK Parti’li Cengiz Arslan, Çınarcık’ta CHP’li Avni Kurt, Çiftlikköy’de CHP’li Adil Yele, Termal’de AK Parti’li Hüseyin Sinan Acar seçimin galibi oldu.