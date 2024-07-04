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        Tartıştığı oğlunu pompalı tüfekle öldüren baba adliyede (2)

        EVLATLIKTANREDDETTİĞİ OĞLUNU ÖLDÜREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDIYalova'da dün gece meydana gelen olayda Nizamettin Ölger'in evlatlıktan reddettiği için evine gelen oğlu Ramazan Ölger'e yaşanan tartışma sırasında, "Seni sakat bırakacağım.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 19:31 Güncelleme: 04.07.2024 - 19:35
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        Tartıştığı oğlunu pompalı tüfekle öldüren baba adliyede (2)
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        EVLATLIKTANREDDETTİĞİ OĞLUNU ÖLDÜREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Yalova'da dün gece meydana gelen olayda Nizamettin Ölger'in evlatlıktan reddettiği için evine gelen oğlu Ramazan Ölger’e yaşanan tartışma sırasında, "Seni sakat bırakacağım. Ömür boyu bakacağım" dediği öğrenildi. Bu tartışmanın ardından Ramazan Ölger, babasının silahından çıkan 7 kuşunla hayatını kaybetti. Yakalandıktan sonra poliste susma hakkını kullanan şüpheli, çıkartıldığı mahkemede, 'Pişmanım, üzgünüm" dedi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanan Nizamettin Ölger, adliye çıkışı görüntüsünü çeken gazetecilerin, "Pişman mısınız?' sorusuna 'evet pişmanım' dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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