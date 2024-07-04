Tartıştığı oğlunu pompalı tüfekle öldüren baba adliyede (2)

Yalova'da dün gece meydana gelen olayda Nizamettin Ölger'in evlatlıktan reddettiği için evine gelen oğlu Ramazan Ölger’e yaşanan tartışma sırasında, "Seni sakat bırakacağım. Ömür boyu bakacağım" dediği öğrenildi. Bu tartışmanın ardından Ramazan Ölger, babasının silahından çıkan 7 kuşunla hayatını kaybetti. Yakalandıktan sonra poliste susma hakkını kullanan şüpheli, çıkartıldığı mahkemede, 'Pişmanım, üzgünüm" dedi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanan Nizamettin Ölger, adliye çıkışı görüntüsünü çeken gazetecilerin, "Pişman mısınız?' sorusuna 'evet pişmanım' dedi.

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