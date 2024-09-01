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        MSÜ mezuniyet töreninde evlilik teklifi sürprizi

        YALOVA'da, Milli Savunma Üniversitesi Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni, evlilik teklifi sürprizine sahne oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 11:03 Güncelleme: 01.09.2024 - 11:05
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        MSÜ mezuniyet töreninde evlilik teklifi sürprizi
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        YALOVA’da, Milli Savunma Üniversitesi Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni, evlilik teklifi sürprizine sahne oldu. 134’üncü dönem mezunları arasında yer alan Astsubay Çavuş Yusuf Ateş (20), kız arkadaşı Hurenur Eroğlu’na (20) tören alanında evlilik teklifinde bulundu.

        Milli Savunma Üniversitesi Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni, dün Yalova’nın Altınova ilçesindeki Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda yapıldı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Yalova Valisi Hülya Kaya, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu ile Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı’nın katıldığı törende, 8'i Kuzey Kıbrıs, 8'i Libya ve 8'i Senegalli olmak üzere toplamda 496 öğrenci diplomalarını alıp, ant içti. Törenin ardından alana alınan aileler, mezun olan çocuklarıyla kucaklaştı. 134’üncü dönem mezunlarından Astsubay Çavuş Yusuf Ateş ise kız arkadaşı Hurenur Eroğlu’na evlilik teklifinde bulundu. ‘Evet’ yanıtını alan astsubay, müstakbel eşinin parmağına nişan yüzüğünü de tören alanında taktı.

        Evlilik teklifi karşısında şaşırdığını söyleyen Hurenur Eroğlu, sürpriz olduğunu ve çifte heyecan yaşadığını söyledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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