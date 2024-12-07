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        Evinin önünde tartıştığı kişilerce tabancayla vurularak öldürüldü

        YALOVA'da, evinin önünde tartıştığı kişilerce tabancayla vurulan Ramazan Elkıtay (57), yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 22:42 Güncelleme: 07.12.2024 - 22:45
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        Evinin önünde tartıştığı kişilerce tabancayla vurularak öldürüldü
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        YALOVA'da, evinin önünde tartıştığı kişilerce tabancayla vurulan Ramazan Elkıtay (57), yaşamını yitirdi.

        Olay, saat 20.00 sıralarında Kemerköprü Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan Elkıtay, evinin önüne gelen 3 kişiyle bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönerken 3 kişiden 1'i, yanında bulunan tabancayla Elkıtay'a 3 el ateş etti. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sırt ve karın bölgesinden vurulduğu belirlenen Elkıtay, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ramazan Elkıtay, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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