Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        Şirketleri sahte belgelerle ele geçirerek gayrimenkullerini satan suç örgütüne operasyon: 13 tutuklu

        YALOVA merkezli 2 ilde yapılan operasyonda, şirketleri sahte belgelerle ele geçirerek gayrimenkullerini sattığı belirlenen suç örgütü çökertildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 19:23 Güncelleme: 23.12.2024 - 19:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şirketleri sahte belgelerle ele geçirerek gayrimenkullerini satan suç örgütüne operasyon: 13 tutuklu
        ABONE OL
        ABONE OL

        YALOVA merkezli 2 ilde yapılan operasyonda, şirketleri sahte belgelerle ele geçirerek gayrimenkullerini sattığı belirlenen suç örgütü çökertildi. Operasyonda gözaltına alınan 13 kişi tutuklanırken, örgüt tarafından ele geçirilen 4 firmanın Yalova, Ankara, İstanbul, Antalya, Bursa illerinde bulunan yaklaşık 10 milyar TL değerindeki arsaların satışı da engellendi.

        Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerine ait şirketlerin sahte belgelerle ellerinden alındığını ve şirketlere ait gayrimenkullerin satıldığı yönünde yapılan şikayetler üzerine çalışma başlattı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hareket eden ekipler, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçti. Yalova merkezli, İstanbul ve Ordu illerinde dün 18 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştiren ekipler, örgüt lideri N.U. ile birlikte 12 kişiyi gözaltına aldı.

        Adreslerde yapılan aramalarda 2 adet 7.65 mm ruhsatsız tabanca, 32 adet 7.65 mm fişek, 8 gram esrar maddesi, 31 adet sahte resmi belge üretiminde kullanılan tarih, unvan ve mühür kaşeleri, 10 adet şirketlerin ele geçirilmesine yarayan sahte karar defteri ve noter evrakı, 41 adet mağdur şirketlere ait muhtelif sahte belge, 3 imza sirküleri, 15 adet cep telefonu, 23 adet muhtelif dijital materyal, 2 adet e-imza, 1 adet sahte belge üretiminde kullanılan yazıcı ele geçirildi.

        Soruşturma süresince örgüt tarafından ele geçirilen 4 firmanın Yalova, Ankara, İstanbul, Antalya, Bursa illerinde bulunan yaklaşık 10 milyar TL değerindeki arsaların satışı engellendi.

        İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkarılan 13 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD uçağı Kızıldeniz'de düştü
        ABD uçağı Kızıldeniz'de düştü
        Kabine Toplandı: Gündemde asgari ücret ve Suriye var
        Kabine Toplandı: Gündemde asgari ücret ve Suriye var
        Hedef adam Masuaku!
        Hedef adam Masuaku!
        AFAD açıkladı! 29 ile sarı, 6 ile turuncu uyarı!
        AFAD açıkladı! 29 ile sarı, 6 ile turuncu uyarı!
        Süper Lig'de şampiyonu duyurdular!
        Süper Lig'de şampiyonu duyurdular!
        "Yolu niye kapattınız" cinayeti!
        "Yolu niye kapattınız" cinayeti!
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        ABD metrosunda korkunç anlar: Metroda uyuyan kadını ateşe verdi!
        ABD metrosunda korkunç anlar: Metroda uyuyan kadını ateşe verdi!
        Hastaneye kaldırıldı
        Hastaneye kaldırıldı
        İşte TDK'ya göre yılın kelimesi
        İşte TDK'ya göre yılın kelimesi
        Listede tek kadın
        Listede tek kadın
        Talisca an meselesi!
        Talisca an meselesi!
        Traktörün pulluğuna takıldı! Son yıllarda sık rastlanıyor
        Traktörün pulluğuna takıldı! Son yıllarda sık rastlanıyor
        Yabancı blok alım yaptı
        Yabancı blok alım yaptı
        Anne ve babalara çok iş düşüyor...
        Anne ve babalara çok iş düşüyor...
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        Bir senede neler yedim
        Bir senede neler yedim
        2024'te boşanan ünlüler
        2024'te boşanan ünlüler
        2025'e lezzetli bir giriş yapın!
        2025'e lezzetli bir giriş yapın!
        2025 yılında burçları neler bekliyor?
        2025 yılında burçları neler bekliyor?

        Benzer Haberler

        Sahte belgelerle şirketleri ele geçiren suç örgütüne yönelik Yalova merkezl...
        Sahte belgelerle şirketleri ele geçiren suç örgütüne yönelik Yalova merkezl...
        Türkiye Kent Konseyleri Birliği 16. Dönem Başkanlığı devir teslim töreni
        Türkiye Kent Konseyleri Birliği 16. Dönem Başkanlığı devir teslim töreni
        Yalovaspor Basketbol - Mersinspor: 93-60
        Yalovaspor Basketbol - Mersinspor: 93-60
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        "Madalya avcısı" engelli milli yüzücü başarılarıyla çalıştığı kurumun da gu...
        "Madalya avcısı" engelli milli yüzücü başarılarıyla çalıştığı kurumun da gu...
        Buse Tosun Çavuşoğlu: 2028 Olimpiyatları'ndan sonra çocuk düşünebilirim
        Buse Tosun Çavuşoğlu: 2028 Olimpiyatları'ndan sonra çocuk düşünebilirim