Bakan Uraloğlu: Boğazlarımızdan son 20 yılda 1,9 milyon gemi geçti

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “2024 yılı kasım ayı sonuna kadar İstanbul Boğazı’ndan 38 bin 141, Çanakkale Boğazı’ndan ise 42 bin 280 gemi hareketi gerçekleşmiştir. Böylelikle boğazlarımızdan son 20 yıllık dönemde geçen gemi sayısı 1,9 milyonu bulmuştur. 11 ayda bu gemilerle 329 milyon tonu petrol gibi tehlikeli yük olmak üzere, 959 milyon ton yük taşınmıştır. Yıl sonunda bu rakamın 1 milyar tonu aşacağını öngörüyoruz” dedi.

Denizlerdeki emniyetin önemine de değinen Uraloğlu, 2024 yılında boğazlardaki gemi hareketleriyle ilgili istatistikleri de paylaştı. Bakan Uraloğlu, “Denizlerimizde seyir, can, mal ve çevre emniyetine de büyük önem veriyoruz. Çünkü biliyoruz ki dünyanın en önemli boğazları olan İstanbul ve Çanakkale boğazlarının kontrolünü elinde tutan ülkemiz Akdeniz ve Karadeniz Havzasındaki ülkelerin deniz ulaşımı ve uluslararası ticaret faaliyetleri açısından anahtar konumdadır. Türk Boğazları, Karadeniz ve Akdeniz ekonomik havzaları başta olmak üzere tüm dünya için önemli bir su yolu ve enerji geçiş koridorlarından birisidir. Boğazlarımızda ne kadar yoğun bir gemi trafiği olduğunun daha iyi anlaşılması amacıyla bazı istatistikleri sizlerle paylaşmak istiyorum. 2024 yılı kasım ayı sonuna kadar İstanbul Boğazı’ndan 38 bin 141, Çanakkale Boğazı’ndan ise 42 bin 280 gemi hareketi gerçekleşmiştir. Böylelikle boğazlarımızdan son 20 yıllık dönemde geçen gemi sayısı 1,9 milyonu bulmuştur. 11 ayda bu gemilerle 329 milyon tonu petrol gibi tehlikeli yük olmak üzere, 959 milyon ton yük taşınmıştır. Yıl sonunda bu rakamın 1 milyar tonu aşacağını öngörüyoruz” dedi.

Bakan Uraloğlu deniz ticaretinin yanı sıra denizlerin güvenliğini en üst seviyede tutmayı amaçladıklarına dikkat çekerek, “Son 5 yıllık süreçte gemi boy gruplarında, özellikle 250 metreden büyük gemilerin sayısında istikrarlı bir artış görüyoruz. Hatta daha geçen perşembe günü Karadeniz’e doğru seyir halindeyken, İstanbul Boğazı Yeniköy önlerinde makine arızası yaşayan ‘Cordelia Moon’ isimli 274 metre boyundaki tanker büyük bir tehlike oluşturdu. Ama Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze bağlı kılavuz kaptanımız, Kurtarma-8 ve Kurtarma-10 römorkörlerimiz olay yerine ivedilikle ulaşıp, gemiye halat atarak tankeri emniyete aldı ve başarıyla Ahırkapı Demir Sahası’na demirledi. İşte bu tür tehlike arz eden durumlara karşı bakanlık olarak Türkiye’mizin denizlerinde seyir emniyetini, can, mal ve çevre güvenliğini artırmaya yönelik yatırımlarımızı da tüm hızıyla sürdürüyoruz. Gemi Trafik Hizmetleri Merkezlerimizi ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüzü geliştirecek ve güçlendirecek yatırımları daha da arttırıyoruz. Arttırmaya da devam edeceğiz. Çünkü ülkemizin deniz ticaretindeki büyüme stratejisi, denizcilik sektöründe uluslararası arenada daha fazla söz sahibi olmayı hedefliyor. Sadece ticari anlamda büyümeyi değil, aynı zamanda denizlerimizin güvenliğini, seyir emniyetini ve çevre koruma standartlarını da en üst seviyede tutmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüz, görev ve sorumluluklarını en üst düzeyde yerine getirmek için sürekli olarak gelişen teknolojiye ayak uydurmakta ve filosunu güçlendirmektedir, yenilemektedir” diye konuştu.

‘45 BİN 176 GEMİYE KILAVUZLUK HİZMETİ VERİLDİ, 934 İNSANIMIZ KURTARILDI’

Bakan Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İstanbul Boğazı’ndan geçiş yapan 38 bin 141 geminin yüzde 61,3’üne, yine Çanakkale Boğazı’ndan geçiş yapan 42 bin 280 geminin yüzde 51,5’ine yani toplamda 45 bin 176 gemiye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüz tarafından kılavuzluk hizmeti verilmiştir. Yine 2024 yılının ilk 11 ayında 225 can kurtarma operasyonu ile 934 insanımız kurtarılmıştır. Aynı dönemde 25 gemi kurtarma operasyonunu da başarı ile icra ettik. Bu nedenle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüz filosunun yeni gemilerle her daim genç ve geniş tutulması çok önemli. Bunu teminen Türk tersanelerinde inşa edilmek üzere 4 adet acil müdahale römorkörü ve 6 adet kılavuzluk hizmet botunun ihalesini bu yıl içinde gerçekleştirmiştik. Bu kapsamda yer alan 2 adet römorkörümüzü bugün hizmete alıyoruz. Böylece filomuzdaki gemi sayısını 102’ye çıkardık. Kalan 2 adet römorkör ve 6 adet botumuzu ise 2025 yılında hizmete alacağız. Tüm bunların yanında 2 adet acil müdahale römorkörü, 6 adet kılavuzluk hizmet botuyla 16 adet çok maksatlı hızlı tahlisiye botumuzun ihalesini de inşallah 2025 yılı içerisinde gerçekleştireceğiz. Acil müdahale ve kurtarma operasyon kabiliyetlerinin arttırılmasında etkin bir rol oynayacak olan bu yeni inşa edilen römorkörlerimiz de Genel Müdürlüğümüzün deniz güvenliği ve çevre koruma çabalarına önemli katkı sağlayacaktır. Kurtarma-19 ve Kurtarma-20’nin katılımları ile daha da güçlenen filomuz, ülkemizin denizcilik alanındaki kararlılığını ve gücünü bir kez daha göstermektedir. Bu römorkörler, yerli inşa ve modern teknolojiyle donatılmıştır. Denizlerimizin tüm zorlu koşullarında bile, çevresel hassasiyet ile insan hayatı için özverili bir şekilde görevlerini sürdüren uzman ve deneyimli personelimiz ile birlikte, her türlü acil duruma 7/24 hazır bir şekilde hizmet vereceklerdir”