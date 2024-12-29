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        Yalova'da bir sürücü kullandığı araçla trafiği tehlikeye düşürdü

        Yalova'da bir sürücü, kullandığı araçla trafikte ilerlerken diğer araçları tehlikeye düşürecek davranışlarda bulundu. Polis ekipleri, hız sınırını aşan, çakarlı araç kullandığı tespit edilen ve diğer sürücüleri tehlikeye düşüren şahısla alakalı inceleme başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 09:23 Güncelleme: 29.12.2024 - 09:23
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        Yalova'da bir sürücü kullandığı araçla trafiği tehlikeye düşürdü
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        Yalova'da bir sürücü, kullandığı araçla trafikte ilerlerken diğer araçları tehlikeye düşürecek davranışlarda bulundu. Polis ekipleri, hız sınırını aşan, çakarlı araç kullandığı tespit edilen ve diğer sürücüleri tehlikeye düşüren şahısla alakalı inceleme başlattı.

        Yalova’da 06 ABE 189 plakalı aracın sürücüsü B.İ’nin, Yalova-Bursa kara yolu üzerinde Orhangazi istikametinde seyir halindeyken diğer diğer araçları tehlikeye düşürdüğü anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

        Yüksek egzoz sesi çıkartan modifiyeli aracıyla diğer araçları sollayan sürücü, seyir halinde giden diğer vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Başka bir otomobili taciz ettiği görülen, seyir halindeyken trafiği tehlikeye düşüren şahsın görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından tepkiler arttı.

        Şahsın, sosyal medya hesaplarından paylaştığı videolarda da trafiği daha önce de tehlikeye düşürdüğü belirlendi. Yalova ili Termal ilçesi yolu üzerinde arkadaşlarıyla yarıştığı öğrenilen İ.B’nin hız sınırlarını aşıp çakarlı araç kullanarak trafiği tehlikeye düşürmesi nedeniyle Yalova Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin inceleme başlattığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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