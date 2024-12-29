Yalova'da bir sürücü kullandığı araçla trafiği tehlikeye düşürdü

Yalova'da bir sürücü, kullandığı araçla trafikte ilerlerken diğer araçları tehlikeye düşürecek davranışlarda bulundu. Polis ekipleri, hız sınırını aşan, çakarlı araç kullandığı tespit edilen ve diğer sürücüleri tehlikeye düşüren şahısla alakalı inceleme başlattı.

Yalova’da 06 ABE 189 plakalı aracın sürücüsü B.İ’nin, Yalova-Bursa kara yolu üzerinde Orhangazi istikametinde seyir halindeyken diğer diğer araçları tehlikeye düşürdüğü anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.