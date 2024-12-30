Yalova'da ormanlık alanda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
Yalova'da ormanlık alanda mahsur kalan 3 kişi ekiplerce kurtarıldı.
Yalova'da ormanlık alanda mahsur kalan 3 kişi ekiplerce kurtarıldı.
Yalova'nın Güneyköy ve Bursa Orhangazi ilçesi arasında bulunan Hamzalı köyü sınırındaki dağlık ve ormanlık alanda yolu karıştıran 3 kişinin aracı çamura saplandı.
Mahsur kalan 3 kişi jandarmayı arayarak yardım istedi.
Olay yerine Yalova İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipler sevk edilirken, uzun çalışmalar sonucunda mahsur kalanların yerleri tespit edildi.
Köyden gelen traktörle araçları bulunduğu yerden çıkarılan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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