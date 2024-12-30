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        Yalova'da ormanlık alanda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

        Yalova'da ormanlık alanda mahsur kalan 3 kişi ekiplerce kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 00:21 Güncelleme: 30.12.2024 - 00:21
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        Yalova'da ormanlık alanda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
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        Yalova'da ormanlık alanda mahsur kalan 3 kişi ekiplerce kurtarıldı.

        Yalova'nın Güneyköy ve Bursa Orhangazi ilçesi arasında bulunan Hamzalı köyü sınırındaki dağlık ve ormanlık alanda yolu karıştıran 3 kişinin aracı çamura saplandı.

        Mahsur kalan 3 kişi jandarmayı arayarak yardım istedi.

        Olay yerine Yalova İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipler sevk edilirken, uzun çalışmalar sonucunda mahsur kalanların yerleri tespit edildi.

        Köyden gelen traktörle araçları bulunduğu yerden çıkarılan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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