Yalova'da ormanlık alanda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Olay yerine Yalova İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipler sevk edilirken, uzun çalışmalar sonucunda mahsur kalanların yerleri tespit edildi.

Yalova'nın Güneyköy ve Bursa Orhangazi ilçesi arasında bulunan Hamzalı köyü sınırındaki dağlık ve ormanlık alanda yolu karıştıran 3 kişinin aracı çamura saplandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.