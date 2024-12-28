Yalova'da sollama yapan sürücünün otomobiliyle tehlikeli yolculuğu kamerada

YALOVA'da seyir halindeki otomobilin sürücüsü, diğer araçları sollamaya çalıştığı sırada hız yapıp başka aracın önüne kırdı. Kazadan kıl payı kurtulan sürücü, başka aracın sürücüsü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, sabah saatlerinde, Bursa yolu mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, 06 ABE 189 plakalı aracın sürücüsü, önündeki araçlara selektör yapıp sollamaya çalıştı. Bir aracı sollamaya çalışırken önüne kırarak, kazanın eşiğinden döndü. 45 AOL 889 plakalı otomobilin önüne de kırarak zor durumda bırakan aracı, başka bir sürücü de cep telefonuyla kayda aldı. Sürücüler korna çalıp tepki gösterirken; tedirginliğe neden olan kişi, otomobiliyle bir süre sonra uzaklaştı. Öte yandan, polis ekipleri tarafından söz konusu aracın sürücüsüne yönelik işlem başlatıldı.