Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        Yalova'da sollama yapan sürücünün otomobiliyle tehlikeli yolculuğu kamerada

        YALOVA'da seyir halindeki otomobilin sürücüsü, diğer araçları sollamaya çalıştığı sırada hız yapıp başka aracın önüne kırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 17:40 Güncelleme: 28.12.2024 - 17:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yalova'da sollama yapan sürücünün otomobiliyle tehlikeli yolculuğu kamerada
        ABONE OL
        ABONE OL

        YALOVA'da seyir halindeki otomobilin sürücüsü, diğer araçları sollamaya çalıştığı sırada hız yapıp başka aracın önüne kırdı. Kazadan kıl payı kurtulan sürücü, başka aracın sürücüsü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

        Olay, sabah saatlerinde, Bursa yolu mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, 06 ABE 189 plakalı aracın sürücüsü, önündeki araçlara selektör yapıp sollamaya çalıştı. Bir aracı sollamaya çalışırken önüne kırarak, kazanın eşiğinden döndü. 45 AOL 889 plakalı otomobilin önüne de kırarak zor durumda bırakan aracı, başka bir sürücü de cep telefonuyla kayda aldı. Sürücüler korna çalıp tepki gösterirken; tedirginliğe neden olan kişi, otomobiliyle bir süre sonra uzaklaştı. Öte yandan, polis ekipleri tarafından söz konusu aracın sürücüsüne yönelik işlem başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin Güran cinayeti davası sürüyor!
        Narin Güran cinayeti davası sürüyor!
        Putin'den Aliyev'e 'özür' telefonu
        Putin'den Aliyev'e 'özür' telefonu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizi kesinlikle indireceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizi kesinlikle indireceğiz
        Fatih Terim ilk antrenmanına çıktı
        Fatih Terim ilk antrenmanına çıktı
        DEM Partili heyetin İmralı'daki görüşmesi sona erdi
        DEM Partili heyetin İmralı'daki görüşmesi sona erdi
        Fenerbahçe'den Joao Felix bombası!
        Fenerbahçe'den Joao Felix bombası!
        Yeni yıl havası! İşte yılın son gününde beklenen hava durumu
        Yeni yıl havası! İşte yılın son gününde beklenen hava durumu
        500 bin mutluluğu
        500 bin mutluluğu
        Dünyada bir ilk! Türk bilim insanları kanıtladı: Hastalıklarımızın nedeni onu yutmamız olabilir
        Dünyada bir ilk! Türk bilim insanları kanıtladı: Hastalıklarımızın nedeni onu yutmamız olabilir
        2024'ün en güzel yüzü belli oldu
        2024'ün en güzel yüzü belli oldu
        "Adıyaman Diyarbakır arası 30 dakika kısalıyor"
        "Adıyaman Diyarbakır arası 30 dakika kısalıyor"
        KOAH hastalarına uyarı! Bu gıdaları yiyorsanız hemen bırakın...
        KOAH hastalarına uyarı! Bu gıdaları yiyorsanız hemen bırakın...
        Ayrılık 3 gün sürdü
        Ayrılık 3 gün sürdü
        Plastik poşet fiyatı 50 kuruşa yükseltildi
        Plastik poşet fiyatı 50 kuruşa yükseltildi
        Okan Buruk'la rekor üstüne rekor
        Okan Buruk'la rekor üstüne rekor
        Bu 8 belirtiyi görmezden gelmeyin!
        Bu 8 belirtiyi görmezden gelmeyin!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Tercih etmediğimiz gelin adayı"
        "Tercih etmediğimiz gelin adayı"
        Resimde gizli olan gazeteyi bulabilir misiniz?
        Resimde gizli olan gazeteyi bulabilir misiniz?
        84 yıllık kalbi hâlâ aşk için çarpıyor
        84 yıllık kalbi hâlâ aşk için çarpıyor

        Benzer Haberler

        Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, olimpiyat şampiyonluğunu gözüne kestird...
        Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, olimpiyat şampiyonluğunu gözüne kestird...
        Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı tutuklandı
        Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı tutuklandı
        Yıkımına başlanan Yalova Valiliği binası deprem tatbikatına hazırlanıyor
        Yıkımına başlanan Yalova Valiliği binası deprem tatbikatına hazırlanıyor
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Yalova'da iş insanlarıyla bir araya geldi
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Yalova'da iş insanlarıyla bir araya geldi
        Bakan Şimşek, Yalova'da iş insanları ile bir araya geldi
        Bakan Şimşek, Yalova'da iş insanları ile bir araya geldi
        Yalova'da uyuşturucuya 7 tutuklama
        Yalova'da uyuşturucuya 7 tutuklama