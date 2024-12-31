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        Yalova'da trafiği tehlikeye düşüren ehliyetsiz otomobil sürücüsüne para cezası

        Yalova'da trafiği tehlikeye düşüren ehliyetsiz otomobil sürücüsüne idari para cezası kesildi, aracı trafikten men edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 14:30 Güncelleme: 31.12.2024 - 14:30
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        Yalova'da trafiği tehlikeye düşüren ehliyetsiz otomobil sürücüsüne para cezası
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        Yalova'da trafiği tehlikeye düşüren ehliyetsiz otomobil sürücüsüne idari para cezası kesildi, aracı trafikten men edildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, 28 Aralık'ta bir sürücünün trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullandığı görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması ve gelen ihbarlar üzerine harekete geçen trafik ekipleri, B.İ. idaresindeki 06 ABE 189 plakalı otomobili seyir halindeyken durdurdu.

        Yapılan kontrolde şüphelinin sürücü belgesinin daimi iptal olduğu belirlendi. Ekipler, yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı plaka ile abartılı egzoz takılı olan otomobili trafikten men etti.

        Ayrıca, araç sahibi B.İ. ile tescil plakasına cezai işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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