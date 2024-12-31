Yalova'da trafiği tehlikeye düşüren ehliyetsiz otomobil sürücüsüne para cezası

Yalova'da trafiği tehlikeye düşüren ehliyetsiz otomobil sürücüsüne idari para cezası kesildi, aracı trafikten men edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 28 Aralık'ta bir sürücünün trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullandığı görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması ve gelen ihbarlar üzerine harekete geçen trafik ekipleri, B.İ. idaresindeki 06 ABE 189 plakalı otomobili seyir halindeyken durdurdu.