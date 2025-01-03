Eşi Semiha'yı kayalıklardan itip ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa ağırlaştırılmış müebbet

YALOVA'da, kayalıklardan düşüp ölen eşi Semiha Sözer'i (33) itip intihar izlenimi verdiği suçlamasıyla olaydan 15 ay sonra gözaltına alınıp tutuklanan Erdal Sözer'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Son sözleri sorulan sanık Sözer, beraatını talep ederek, "Zan altında kalıyorum. Raporda itme denilmiş. Ben nasıl iteceğim? Nereden alacağım o gücü de eşimi iteceğim? Yüzde yüz benim yaptığımı kanıtlamıyor. Talihsiz bir kaza" dedi.

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, Erdal Sözer'in çelişkili ifadeler vermesi üzerine Jandarma Asayiş, Olay Yeri İnceleme, Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele timlerinden oluşan ekip kuruldu. Ekip, bölgede inceleme yaparken, Cumhuriyet savcılığından alınan izinle şüpheli, teknik ve fiziki takibe aldı. Sözer, olaydan 3 ay sonra gözaltına alındı. İşlemleri sonrası Sözer'e ev hapis cezası verildi. Kısa süre sonra ise cezası kaldırıldı. Yaklaşık 15 ay süren çok yönlü çalışmaların ardından, ülke genelinde alanında uzman akademisyenlerden oluşan bir heyet, bilirkişi olarak görevlendirildi. Hem jandarmanın özel ekibi hem de akademisyenlerden oluşan heyetin çalışması sonucu Semiha Sözer'in itilmek suretiyle düştüğü belirlendi. Kayıtları inceleyen jandarma, benzer yerden düşen bir kişinin düz alanda kaldığını tespit ederken, Semiha Sözer'in vücudundaki kırık ve eziklerin, benzer yerden düşen kişiye göre çok daha fazla olduğunu doktor raporları ile ortaya koydu. Erdal Sözer, 15 Mayıs'ta yeniden gözaltına alındı.

Erdal Sözer'in evindeki bilgisayarda yapılan incelemede ise 'Bir kişi nasıl itilir?' şeklinde arama yapıldığı saptandı. Ayrıca Siirt'te, kayalıklardan düşerek ölen kadınla ilgili bir haberi de defalarca okuduğu tespit edildi. Erdal Sözer'in olaydan sonra eşinin ailesiyle hiç görüşmediğini de belirleyen jandarma, şüphelinin Semiha Sözer ile anlaşmazlık yaşadığını, olay günü araç kiraladığını, lokantada birlikte yemek yediklerini de tespit etti. Altınova Jandarma Komutanlığı'na getirilen ve ifade vermeyi reddeden Erdal Sözer, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

KARAR DURUŞMASI

Karar duruşmasında mahkeme heyeti anne Selma Dursun'a son sözlerini sordu. Gözyaşlarını tutamayan Dursun, "Bu kadar hasta olduğunu iddia ediyor karşı taraf. Madem kızımın tansiyonu, yükseklik korkusu, kalp hastalığı vardı da neden benim kızımı o uçuruma götürdü?" dedi.

Hakim karşısına çıkan Erdal Sözer ise, "Çoğu şeyler tekrarlandı. İlaç deniliyor. Eşimin annesi de biliyor ilaç kullanıyordu. Fazlasıyla ağrı kesici alıyordu. Takviye vitamin ilaçları alıyordu. Bugüne kadar benim hiçbir yalanım ortaya çıkmadı. Ben olay günü yer gösteremedim. Bütün raporlarda art niyetli davranılıyor bence. Zan altında kalıyorum. Raporda itme denilmiş. Ben nasıl iteceğim? O gücü nereden bulacağım? Nereden alacağım o gücü de eşimi iteceğim? Yüzde yüz benim yaptığımı kanıtlamıyor. Talihsiz bir kaza. Ben eşime dokunmaya kıyamadım. Ben eşimle konuşarak severek evlendim. Hadi diyelim aramız iyi değildi. Öyle bir durum olsaydı boşanma durumu, eşimin ailesiyle oturup konuşurdum. Avukat tutardım. Ben hep toparlamaya çalıştım. Durumumuz benim gözümde o kadar da kötü değildi. Eşimin bir anı bir anını tutmuyordu. Ben eşimin o halini seviyordum. Olay günü akşamında ben şok ve üzüntü içindeydim. Etrafımda 20 ile 30 kişi var. Herkes bana soru soruyor. Ben kendiliğimden bir şey anlatmadım. Karakolda ifade vermiştim. Orada sorulmuştu, psikolojik sorunu var mıydı diye, ben o an ihtimal vermeyerek 'Yok' dedim. 'Eşim aklı başında' dedim. Fakat şimdi o kadar mesaj okununca herkesle her şeyi paylaşmış. Bugüne kadar intihar aklımızdan geçmemişti. Bu duruma da ihtimal verilmeli. Bana karşı art niyetli olunuyor. Eşim de aynı benim gibi okumuş görmüş. En ufak şeyi anlatıyor. Parasal sıkıntımız yok, şiddet yok, nasıl mutsuz oluyor? Atılan suçlamaları kabul etmiyorum. Beni yaklaşık 1 sene takip ettiniz. Benim böyle bir şey yapmayacağımı siz de görmüşsünüzdür. Ben bu suçu işlemedim. Cezaevinde de psikolojik durumlar yaşıyorum. Üzerime atılan suçlamaları kabul etmiyorum. Sevdiğim eşimi kaybettim. Tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.