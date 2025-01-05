Yalova'da 350 kişilik arama- kurtarma ekibiyle deprem tatbikatı

YALOVA'da, depreme dayanıksız olduğu için yıkılıp, yeniden yapılması kararı alınan Valilik binasında 350 kişilik arama kurtarma ekibiyle deprem tatbikatı yapılıyor. Gece yarısına kadar sürecek olan tatbikatta senaryoya göre, olası 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından, kentte hasar alması öngörülen 3 bin 900 binada yürütülecek olan arama-kurtarma çalışması gerçekleştiriliyor.

Depreme dayanıksız olması nedeniyle yıkılan ve yeniden yapılması kararı alınan Yalova Valilik binasında gerçeği aratmayan bir deprem tatbikatı düzenleniyor. Senaryoya göre 7.2 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, 3 bin 900 bina hasar aldı. Tatbikat çerçevesinde arama-kurtarma çalışmalarına ise İstanbul, Bilecik, Kocaeli başta olmak üzere 6 ilden ekip katılıyor. 120 araç 350 personelin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikata, 4 arama-kurtarma köpeği de destek veriyor. Enkaza yerleştirilen canlı ve cansız mankenlerin yerleri, arama-kurtarma köpeklerinin de yardımıyla tespit edilirken, ekiplerin koordineli çalışmalarıyla yaralılar enkaz altından çıkarılıyor.

Tatbikatı, Yalova Valisi Hülya Kaya, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Ercan Altın, AFAD Daire Başkanı Gökhan Yılmaz ve AFAD İl Müdürü Cem Erdoğan yakından takip ediyor. Tatbikatın gece yarısına kadar süreceğini söyleyen Vali Hülya Kaya, “7.2 büyüklüğündeki deprem tatbikatında, 6 ilimizin etkilendiğini varsayarak, bu tatbikatı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. 6 ilimizden müdürlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, çalışma gruplarımız, aktif olarak katılan gruplarımızla yaklaşık 350 kişilik arama kurtarma ekiplerimizle buradayız. Amacımız Yalova'da olabilecek bir depremde alacağımız aksiyonları, aktif bir şekilde yerinde uygulayarak, ekiplerimizi her daim afete hazır hale getirmek istiyoruz. Amacımız Yalovalı hemşehrilerimizin ve çevre illerinde bir deprem durumunda alabileceği aksiyonları da tekrar hatırlatmak istiyoruz. Buradaki ekiplerimize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

'DEPREM GELMEDEN BİNALARIMIZI YENİLEMEYLE İLGİLİ ADIMLAR ATMALIYIZ' Vatandaşlara uyarılarda da bulunan Vali Kaya, “Aslında tatbikatlarımız ne kadar başarılı olursa olsun şunu biliyoruz ki eğer riskimizi azaltmazsak sevdiklerimizi kaybedebiliriz. Daha deprem gelmeden, kentsel dönüşümle binalarımızı yenilemeyle ilgili adımları atmalıyız. Mevcut depremde, çevredeki illerimizin de hasar görmesi durumunda, 1999 depreminde Yalova'nın ne kadar zor durumda kalacağını çok iyi anlamış olduk. Bundan sonraki süreçte de ekiplerimizle birlikte sık sık bu tatbikatları yapacağız. Özellikle depreme hazırlıkla ilgili risk azaltmayla ilgili uyarılarımızı yenileyeceğiz" diye konuştu.