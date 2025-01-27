Yalova'da firari hükümlü uyuşturucu operasyonunda yakalandı

Yalova Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Kimlik ve ikamet bilgileri tespit edilen firari hükümlü Y.D.'nin adresine operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda Y.D., yakalanarak gözaltına alınırken, evinde yapılan aramalarda, 110 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Şüpheli işlemleri için emniyete götürülürken, ‘başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama’ suçundan 15 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Y.D. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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