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        Yalova'da firari hükümlü uyuşturucu operasyonunda yakalandı

        YALOVA'da, başkasına ait banka kartını kullanmak suçundan yargılandığı davadan 15 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 21:51 Güncelleme: 27.01.2025 - 21:55
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        Yalova'da firari hükümlü uyuşturucu operasyonunda yakalandı
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        YALOVA'da, başkasına ait banka kartını kullanmak suçundan yargılandığı davadan 15 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Y.D., polis ekiplerince yapılan uyuşturucu madde operasyonunda yakalandı.

        Yalova Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Kimlik ve ikamet bilgileri tespit edilen firari hükümlü Y.D.'nin adresine operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda Y.D., yakalanarak gözaltına alınırken, evinde yapılan aramalarda, 110 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Şüpheli işlemleri için emniyete götürülürken, ‘başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama’ suçundan 15 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Y.D. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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