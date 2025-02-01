Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, partisinin Yalova 8'inci Olağan İl Kongresi'ne katıldı

PARTİSİNİN Yalova 8'inci Olağan İl Kongresi'ne katılan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, “Geçmişte konuşmalara başlarken zor günlerden geçtiğimizi ifade ederdik. Daha sonra sıkıntılı günlerden geçtiğimizi ifade etmeye başladık. Bugün ise maalesef hem zor hem sıkıntılı günlerden geçmekteyiz. Türkiye'de iki tane gündem var. Bunlardan bir tanesi adalet, ikincisi de ekonomiyi her zaman konuşmak mecburiyetindeyiz. Dünyanın dört bir tarafındaki gelişmeleri mutlaka konuşacağız ama bir Saadet Parti'nin bir milli görüşçünün dış politika değerlendirmesine başlarken konuşacağı ilk gündem Filistin, özgür Filistin, Gazze'deki katliam olma mecburiyeti söz konusudur" dedi.

Arıkan, "Geçtiğimiz hafta çok acı bir hadise yaşadık. 78 canımızı kaybettik. Ben bir kez daha vefat eden kardeşlerimize Cenabı Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına baş sağlığı diliyorum. O gün orada yaşananlar, görüntüler hepimizi kahretti. Ama sonrasında yaşananlarsa maalesef hepimizi dehşete düşürdü. Daha yangın sönmeden, bir kavga başladı. Yok kabahatli sensin, yok kabahatli ben değilim kavgasını yaşadık. En acı olanı neydi? Evvelsi gün bir toplantıda öğrendim. Değerli hemşerilerim saat 05.30'da otuzdan fazla insanımızın cenazesi otelin belli bir noktasında toplanmıştı. Bizler kalktığımızda haberlerde ne gördük? 10 insanın vefat ettiği haberiyle uyandık. Ama o saatlerde otuzdan fazla insanın cenazesine ulaşabilmişti. Niye bu kadar cenaze varken 10 tane cenazenin haberi paylaşıldı? Tek bir şey vardı. O gün iktidar partisinin başkentte bir kongresi vardı. Katılımlar vardı. Maalesef o kongrenin katılımların gölgede kalmaması için cenaze sayısını bizlerden gizlediler. Öğleden sonra 78 insanımızın hayatını kaybettiğini maalesef görmüş olduk. Bakanlık, valilik, belediye, il özel idaresi adına ne derseniz deyin bu süreçte sınıfta kalmışlardır. Ve hepsi sorumlulardır. O gün bakan bir açıklama yaptı. İçişleri Bakanı bir açıklama yaptı. 'Rahat olun bütün sorunları tespit edeceğiz ve adalet önünde hesap vermelerini sağlayacağız' dedi. Kaç gün istemişti bizden? 10 gün istemişti. Bugün kaçıncı gün? 11'inci gün ve biraz önce ismini zikrettiğim kurumların hiçbirinde üst düzey yönetici ne gözaltına alındı ne de ifade vermeye dahi çağrılmadı" diye konuştu.

Arıkan, "Sıkıntı sadece yönetim şeklinde değil. Hayatımızın her alanına salınmış bir boş vermişlik, bir ihmalkarlık, bir sahte yüzle karşı karşıyayız maalesef. Yakın zamanda gördük. Dövizciler de bile sahte doların satıldığına şahitlik ettik. Kavanozlarda balın sahte olduğuna şahitlik ettik. Teneke'deki yağın sahte olduğuna şahitlik ettik. Arşivdeki diplomanın sahte olduğuna şahitlik ettik. Vakıfta kesilen faturanın sahte olduğuna şahitlik ettik. Sözlerdeki demokrasi sözlerinin sahte olduğuna şahitlik ettik. Arkadaşlar bu memlekette yangın tüpünün bile sahte olduğunu maalesef görmüş olduk. Netice itibariyle toparlayacak olursam verilen sözlerin tamamının sahte olduğunu Türkiye'mizde görmekteyiz. Allah'ın izniyle Türkiye'deki bu sahtekar döngüye, sahtekar düzene Saadet Partisi olarak yapılacak ilk seçimlerde hep beraber son vereceğiz arkadaşlar" ifadelerini kullandı. 'ATEŞKES İLAN EDİLDİ AMA BU SÜREÇTE 50 BİNDEN FAZLA İNSANIMIZI KAYBETTİK' Arkan “Bugün Türkiye'nin dört bir tarafında gıyabi cenaze namazları kılındı. Cenabı Allah mekanlarını cennet eylesin inşallah. Ateşkes ilan edildi ama bu süreçte 50 binden fazla insanımızı kaybettik. 100 binden fazla insanımız yaralandı. Ve 1,5 milyon insan bölgeyi terk etmek Gazze'deki yerleşim yerlerini terk etmek zorunda kaldı. Ve bölgedeki olayın vahametini anlatmak için bunu söylüyorum. Sadece harfiyatı kaldırmakla aldırmak için 20 yıla yakın bir zaman dilimi olduğunu gördük. Fakat 2-3 gündür yine dikkatlerden kaçırılan ve sadece milli görüşçülerin dikkat çektiği bir husus var. O da nedir? Amerika'nın yeni başkanı Trump'ın açıklamaları. Ne dedi Trump? 'Gazze'deki insanlar artık Mısır'da ve Ürdün'de yaşamalı, Gazze boşaltılmalı' dedi. Böyle bir cümle karşısında tüm Türkiye'nin ayağa kalkıp ya Trump sana ne oluyor? Gazze'yi insansızlaştıramazsın demesini beklememize rağmen bizim dışımızda hiç kimse bu konuyu gündeme taşımadı. Plan yürüyor. Büyük Orta Doğu projesi planı tıkır tıkır yürüyor maalesef. Büyük İsrail projesi planı maalesef tıkır tıkır yürüyor. Bunu bozacak tek güç Saadet Partililerdir, milli görüşçülerdir. Bunun için omuzlarımızdaki yükün farkında olarak çalışma yapmamız lazım. Akşam başımızı yastığa rahat koyamamamızın sebebi Gazze'deki insanların rahat bir şekilde başını yastığa koyamaması olacak" dedi.

'GAZZE'Yİ BOŞALTAMAYACAKSINIZ' Suriye'yedeki son duruma ilişkin de konuşan Arıkan, "Önemli bir gelişme yaşandı. 60 yıllık bir Baas Rejimi gitti. Halkına zulmeden Esad rejimi gitti. Ülke olarak bunun sevincini kısmi anlamda yaşayabiliyoruz. Neden? İsrail aşağıdan Golan Tepeleri'nde açtı, aldı, geldi. Şam sınırını 20 kilometreye kadar yaklaşmış vaziyette. Ve bu tehlikeyi yine sadece Saadet Partililer, milli görüşçüler olarak biz gördük. Biz bunu söylediğimizde iktidara yakın gazeteciler; 'ya oralar boş araziler İsrail alsa ne olur, almasa ne olur' cevabını verme cüretini gösterdi. Allah'tan korkun. İsrail, Şam'a yirmi kilometreye kadar yaklaşıyor ve bu kadar olur diyebilen bir iktidarla onun taraftarlarıyla karşı karşıyayız. Gazze'yi insansızlaştıramayacaksınız. Gazze'yi boşaltamayacaksınız. Gazzeliler buna Allah'ın izniyle müsaade etmeyecek. İktidarın dış politika ile alakalı U dönüşlerinden hepimiz yorulduk. Hani Ahmet Kaya'nın bir şarkısı var ya bu ne yaman çelişki derdi. İktidarın dış politikası da maalesef bu ne yaman çelişki sözünden ibaret. Irak'taki harekatta Libya'daki olan bitenlerde Birleşik Arap Emirlikleri'nde olan bitenlerde Suudi Arabistan'la olan bitenlerde bütün coğrafyada Amerika'ya Trump ile olan ilişkimiz, Hollanda ile ilişkimiz, Almanya ile ilişkimiz cümle neydi? 'Rahip Brunson için bu can bu tende olduğu müddetçe bu rahibi kimse alamaz' cümlesini kullandıktan çok kısa bir süre sonra rahip Brunson özel uçakla Amerika'ya gitmek durumunda kaldı. 'Alman gazeteciyi hiçbir şekilde veremeyiz' cümlesi Almanya Başbakanı Merkel bize randevu vermediği için özel uçakla göndermek zorunda kaldık maalesef. Arkadaşlar çözüm belli. Şahsiyetli dış politikamızı biz hayata geçirmediğimiz müddetçe bu U dönüşlerine mahkum olmak zorunda kalacağız" diye konuştu. Arıkan, “Bugün Türkiye'de adalet mekanizması doğru işlemiyor. Yapılan kamuoyu yoklamaların hepsinde adalete güvenin son derece azaldığını üzülerek görmekteyiz. Dün meclisten bir yasa geçti. Dün gece çıkan yasayla hükümet yetkilileri arzu ederse STK'lara istediği STK'lara kayyum atayabiliyor. Hiç sorgusuz sualsiz. Nasıl ki belediyelere bugün atıyor, sorgusuz sualsiz. Bugünden sonra canını sıkan STK'lara da kayyum atama yetkisi dün gece meclisten geçti. Kooperatifler; birçok kooperatif var. Yetkililerin birazcık canını sıkacak olursanız anında oraya da kayyum atama yetkisini meclisten geçirdiler maalesef. 22 yıl boyunca arkadaşlar adaleti lüks şatafatla adliye sarayları yaparak tesis edeceklerini zannettiler. Gelinen nokta itibariyle Türkiye'de bir davayı kazanabilmek için haklı olmak yetmiyor. Gazetecileri görüyoruz. Belediye başkanlarını görüyoruz. Parti genel başkanlarını görüyoruz. Hiç kimse güvende değil. İktidar partisine gönül verenler bile tedirgin olmaya başladı. Yarın yanılıp şaşıp da biz de bir gün evimizden alınırız. Tedirginliğiyle yaşayan bir ülke haline geldik. Neydi cümle? Ayarını bozduğun kantar gün gelir seni de tartar. Maalesef adaletin ayarını bozdular. Ama Saadet Partililer, milli görüşçüler iktidarın bozmuş olduğu kantarın ayarını düzeltecek, iktidar yetkililerinin de bozuk olan kantarda değil ayarı düzelmiş olan kantarda tartılmasını bizler temin edeceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.