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        Döviz bürosu önünde düşürülen 1530 doları alan şüpheli serbest

        YALOVA'da döviz bürosunun önünde yere düşürülen 1530 doları alıp kaçan, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilip yakalanan A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 15:40 Güncelleme: 16.02.2025 - 15:45
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        Döviz bürosu önünde düşürülen 1530 doları alan şüpheli serbest
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        YALOVA'da döviz bürosunun önünde yere düşürülen 1530 doları alıp kaçan, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilip yakalanan A.R.D. (16), çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

        Olay, 12 Şubat'ta, Fatih Caddesi'ndeki döviz bürosunun önünde meydana geldi. Girdiği döviz bürosundan 1530 dolar alan N.B. (28) isimli kadın, çıkışta parayı iş yerinin önünde düşürdü. Bankaya gittiğinde dolarların olmadığını fark eden N.B., döviz bürosuna geri döndü. Burada güvenlik kameralarından yapılan incelemede, N.B.’nin dolarları düşürdüğü, parayı yerde gören kişinin alıp cebine koyduktan sonra, Hürriyet Sokak’a girip uzaklaştığı görüldü. N.B.'nin şikayeti üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameraları ve 5 iş yerine ait 36 saatlik kamera görüntülerini izleyip, şüpheliyi tespit etti. A.R.D adlı şüpheli, 900 dolar ile yakalandı. 630 doların şüpheli tarafından harcandığı belirlenirken, 900 dolar ise sahibine teslim edildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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