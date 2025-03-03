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        8 yaşındaki engelli oğluyla 6 katlı binanın çatısına çıktı

        YALOVA'da, bunalıma girdiği öne sürülen B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 17:44 Güncelleme: 03.03.2025 - 17:50
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        8 yaşındaki engelli oğluyla 6 katlı binanın çatısına çıktı
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        YALOVA'da, bunalıma girdiği öne sürülen B.S.S. (45), 8 yaşındaki engelli oğluyla 6 katlı binanın çatısına çıkıp intihar girişiminde bulundu. O anlar cep telefonuyla görüntülenirken, kadın ekipler tarafından ikna edilip çatıdan indirildi.

        Olay, saat 14.00 sıralarında, Adnan Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. Bunalımda olduğu öne sürülen B.S.S., engelli oğlunu da yanına alıp, 6 katlı Yalova Vergi Dairesi binasının çatısına çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye, polis ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler hava yastığı açarken, kadın, ekiplerin 1 saatlik çabasının ardından ikna edilip çatıdan indirildi. B.S.S., çocuğuyla birlikte sağlık ekiplerine teslim edildi. O anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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