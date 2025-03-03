8 yaşındaki engelli oğluyla 6 katlı binanın çatısına çıktı

Olay, saat 14.00 sıralarında, Adnan Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. Bunalımda olduğu öne sürülen B.S.S., engelli oğlunu da yanına alıp, 6 katlı Yalova Vergi Dairesi binasının çatısına çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye, polis ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler hava yastığı açarken, kadın, ekiplerin 1 saatlik çabasının ardından ikna edilip çatıdan indirildi. B.S.S., çocuğuyla birlikte sağlık ekiplerine teslim edildi. O anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

YALOVA'da, bunalıma girdiği öne sürülen B.S.S. (45), 8 yaşındaki engelli oğluyla 6 katlı binanın çatısına çıkıp intihar girişiminde bulundu. O anlar cep telefonuyla görüntülenirken, kadın ekipler tarafından ikna edilip çatıdan indirildi.

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